El ejercicio que hace Bill Gates para fortalecer la memoria

El magnate estadounidense Bill Gates reveló cómo hace para mantener una mente tan brillante, donde su memoria es fundamental.

Por medio de su blog, Gates Notes, el cofundador de Microsoft, Bill Gates, indicó que para expandir su memoria y lograr retener más información en esta, son claves los ejercicios de visualización.

Los ejercicios de visualización a los que hace referencia Gates, implican recordar o recrear imágenes con la mayor claridad e intensidad posible. De hecho, no solo imágenes, pues las personas también se pueden imaginar olores, sonidos y percepciones táctiles.

“A veces la gente me dice que tengo ‘memoria fotográfica’, sobre todo cuando hablo de temas que me interesan, como la ciencia y los negocios. Es un bonito cumplido, pero en realidad no es cierto. Ni de lejos”, dijo Gates en su blog, Gates Notes.

Bill Gates es considerado una de las mentes más brillantes en el mundo. - Foto: Getty Images via AFP

De acuerdo con el estadounidense, su memoria no es fotográfica ni eidética (dos formas de memoria increíblemente raras).

Incluso, dijo que aún podía recordar la primera línea del software que escribió hace años; y eso es lo que un cerebro fuerte debería ser capaz de lograr, así como la capacidad de entender que la mente da prioridad a ciertas cosas.

A Gates lo impactó el libro Moonwalking with Einstein (Los desafíos de la memoria en su edición en castellano), donde se profundiza en la idea de la memoria en sí misma, en cómo funciona la mente humana, cómo puede mejorarse para hacer, crear y más.

“La gente que gana concursos de memoria utiliza ciertas técnicas para visualizar las cosas, desarrolladas principalmente en la antigua Grecia. Construyen una especie de palacio de la memoria que consiste, literalmente, en visualizar una casa con muchas habitaciones, donde hay personas y cosas diferentes, y que representan lo que se quiere recordar”, explicó Gates.

Además, un complemento a los ejercicios de visualización es el de asociación, el cual consiste en tomar un nombre o un dato y vincularlo a una imagen o a un elemento que pueda recordarse con facilidad

Para el cofundador de Microsoft, esto tiene más efecto cuando se practica con regularidad, en lugar de hacerlo una sola vez.

Paula Hurd sería la nueva pareja de Bill Gates

Van casi dos años desde que Bill Gates, cofundador de Microsoft, y su exesposa Melinda French Gates, anunciaron al mundo que se divorciarían tras 27 años de matrimonio.

Ahora, suena con bastante fuerza que Bill Gates se habría enamorado nuevamente. Medios internacionales aseguran que la novia del magnate sería Paula Hurd, viuda del copresidente de la tecnológica Oracle.

De hecho, Paula Hurd y Gates, fueron vistos juntos en enero del presente año, en medio del Abierto de Australia y en otros eventos deportivos en el pasado, como el Laver Cup en el 02 Arena de Londres, y en el BNP Paribas en Indian Wells, California.

Respecto a la que sería la novia de Gates, esta estuvo casada durante casi 30 años con Marka Hurd, quien era el director ejecutivo de la empresa de Software Oracle, y antiguo jefe de Hewlett-Packard. El empresario murió en octubre del 2019.

Respecto a su formación académica, se indicó que Paula Hurd estudió en la Universidad de Texas en Austin, en 1985, licenciatura en administración de empresas.

Bill Gates no ha revelado o desmentido si existe una relación amorosa con Paula Hurd. - Foto: Getty Images

Paula Hurd tuvo dos hijos con su esposo fallecido; se trata de Kathy y Kelly.

En lo que tiene que ver con su vida laboral, según su biografía de LinkedIn, trabaja como desarrolladora y organizadora de eventos “memorables” para ocasiones personales, corporativas y benéficas.

Vale destacar que después de graduarse, llegó a embarcarse en una carrera de décadas en ventas y gestión de alianzas en la empresa de software NCR (National Cash Register).