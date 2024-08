Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca, las regiones con más registros de dominios .co

El dominio .co, reconocido a nivel global como la extensión oficial de Colombia en Internet, sigue ganando terreno en el país. De acuerdo con los datos más recientes, Bogotá, Antioquia y el Valle del Cauca son las regiones que lideran en la cantidad de registros de dominios .co, demostrando un crecimiento significativo en la presencia digital local.

“El crecimiento del .co en estas regiones es una clara señal de cómo las empresas colombianas están aprovechando las ventajas de una presencia digital sólida. Cada día, el dominio .co nos muestra que no solo es un símbolo de identidad nacional, sino también una herramienta para conectar con múltiples audiencias en el mundo”, aseguró el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano.