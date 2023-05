¿Cómo controlar su ordenador desde su celular Android?

En ciertas oportunidades a las personas les gusta ver películas, series, animes y cualquier otra producción desde la comodidad de su cama, debido a que les puede parecer molesto levantarse cada vez que se necesite cambiar el capítulo o pausar algunas escenas.

Sin embargo, existe una forma de controlar el computador por medio de los dispositivos móviles que cuentan con un sistema operativo Android, motivo por el cual se puede realizar acciones sencillas como lo son adelantar, retroceder, pausar o iniciar la película, serie con tan solo unos toques, sin la necesidad de levantarse de la cama o sillón.

Cabe mencionar que existen diferentes aplicaciones que se encuentran en Google Play Store; sin embargo, existe una en específica que cuenta con diferentes herramientas que se pueden ajustar a la preferencia de las personas. Para lograrlo, se debe llevar a cabo los siguientes pasos:

Muchos usuarios prefieren utilizar el celular desde la comodidad de la cama. - Foto: Getty Images

Ingresar a la Play Store desde el dispositivo móvil.

Acto seguido, buscar la aplicación ‘PC Controller’.

Descargar y realizar el debido proceso de instalación.

Instalar la aplicación al ordenador para sincronizarlo con el teléfono Android.

Seguir los pasos que indica ‘PC Controller’.

Una vez conectados, se podrá usar la interfaz principal de la app con botones básicos para subir y bajar volumen, pausar, retroceder, cambiar, entre otras.

Los usuarios con esta aplicación también pueden utilizar el celular como un mouse para el computador. No obstante, se debe tener el dispositivo móvil cargado el 100 por ciento de la batería, debido a que estará encendido durante un tiempo prolongado.

El teléfono no necesariamente debe ser antiguo; sin embargo, se recomienda que sea de esa forma para evitar que se interrumpan las llamadas, mensajes, notificaciones de mensajes de texto o redes sociales.

Lo mejor será utilizar un dispositivo antiguo para utilizarlo como mouse en el ordenador. - Foto: Getty Images / Zinkevych

¿Cómo conectar un celular a un televisor para ver fotos y videos?

A menudo, las personas invitan a otras a mirar fotografías y videos que tienen almacenados en sus teléfonos celulares y que no necesariamente han sido publicados en redes sociales.

Recuerdos de un viaje, imágenes de conciertos, eventos deportivos, congresos, foros, etc., son solo algunos de los ejemplos. No obstante, la pantalla de los smartphones no suele ser la más idónea para que más de dos personas vean el contenido en cuestión.

Pensando este obstáculo, los desarrolladores de televisores inteligentes y dispositivos móviles facilitaron la opción de conectar ambos artefactos para proyectar las imágenes del celular en una pantalla mucho más amplia.

El portal especializado en tecnología Xataca detalla que para lograr la conexión se necesita de un elemento que haga de ‘puente’ entre ambos dispositivos. La opción más tradicional es mediante un cable, aunque la mayoría de televisores actuales incluyen protocolos de proyección inalámbricos para conectarlo con el smartphone.

En el caso de que se utilicen cables, la referencia más común es de USB a HDMI. De esta manera, bastará con conectar el celular al televisor y seleccionar la opción de proyección que esté predeterminada en los artefactos.

Algunos dispositivos pueden conectar mediante un cable USB a HDMI. - Foto: Getty Images

Una vez se cuente con el cable se deben seguir los siguientes pasos:

Conectar el extremo USB al celular y el HDMI a un puerto libre del televisor.

Seleccionar la opción “Entrada HDMI” en el televisor.

Las imágenes del celular deberían proyectarse automáticamente en el televisor.

Algunos televisores inteligentes facilitan la conexión y no requieren de cable u otros elementos que hagan de ‘puente’.

Para verificar si el Smart TV es compatible con el teléfono celular hay que hacer lo siguiente: