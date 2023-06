¿Cómo liberar espacio en Google Drive?

Eliminar archivos no deseados: el primer paso para liberar espacio es revisar y eliminar los archivos que ya no se necesitan. El usuario puede usar la función de búsqueda de Google Drive para buscar archivos por nombre, tipo o fecha, y luego seleccionar los archivos no deseados y eliminarlos de manera permanente. Es importante revisar la carpeta de basura de Google Drive, ya que los archivos eliminados se almacenan allí durante 30 días antes de ser eliminados definitivamente.