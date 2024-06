Con el relanzamiento de Disney+ y la eliminación de Star+: ¿habrá que pagar más?

The Walt Disney Company Latin América anunció que este 26 de junio de 2024 , Disney+ será relanzado y expandirá su oferta sumando el contenido de entretenimiento general de Star+ y el deporte de ESPN , para ofrecer a los suscriptores de Disney+ una única experiencia de streaming que dará acceso al contenido de la compañía para todos sus públicos en una misma plataforma.

Los suscriptores

Con esta nueva experiencia integrada, se proporcionarán diferentes alternativas de suscripción para que los suscriptores puedan tener máxima flexibilidad a la hora de elegir una opción que se adapte a sus preferencias y necesidades, y que cada vez más personas puedan disfrutar del amplio catálogo de contenidos de The Walt Disney Company. En este sentido, a partir de este 26 de junio, los consumidores podrán elegir entre tres planes de suscripción a Disney+: Premium, Estándar y Estándar con Anuncios. Este último estará disponible inicialmente solo en Argentina, Brasil, México, Chile y Colombia, a ser integrado en paquetes de socios comerciales. Si Star+ no está disponible en un país de Latinoamérica en particular, entonces a partir del 26 de junio solo estará disponible Disney+ Premium en ese territorio.