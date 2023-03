Costumbres que pueden dañar su teléfono de forma definitiva

Los teléfonos inteligentes se han convertido en una herramienta para desempeñar las diferentes tareas del día a día. Además, representan un recurso para estar conectado con el mundo a través de WhatsApp, redes sociales y otras plataformas digitales.

Sin embargo, en ciertos casos algunas personas tienden a cometer algunos errores con de uso con estos dispositivos, una situación que puede afectar el rendimiento del celular. Por ello, el cuidado adecuado con estos dispositivos es clave para que un smartphone funcione bien por mucho tiempo.

De ahí que sea necesario detectar los malos hábitos de uso y así evitar un daño que implique la necesidad de adquirir un nuevo dispositivo.

Errores comunes que tienen a dañar los teléfonos

1. Sacar y poner la SIM o Micro SD constantemente

Es importante aprender a realizar la extracción de la tarjeta SIM de forma adecuada; de esta manera, se evita que el teléfono quede expuesto a partículas externas que puedan generar un daño importante en los componentes internos del equipo.

Tarjeta SIM es un elemento fundamental para que un teléfono tenga acceso a una red móvil. - Foto: Getty Images

2. No actualizar el sistema operativo

Los fabricantes de celulares, como Samsung, Hawei o Xiaomi, continuamente generan actualizaciones para el sistema operativo en sus diferentes equipos, con el propósito de corregir fallas en la plataforma o incorporar nuevas funcionalidades para el equipo.

Pese a las bondades que representa mantener debidamente actualizado el teléfono, algunos usuarios tienen el hábito de no descargar e instalar actualizaciones para sistema operativo (EMUI, One UI, MIUI, entre otros) y eso conlleva a que el equipo esté expuesto a virus o que no tenga acceso a nuevas funcionalidades que podrían ser de gran utilidad para el usuario.

Página de perfil de redes sociales en la pantalla del teléfono inteligente en el trabajo. Mujer mirando feed, actualización de estado o publicación con teléfono móvil. Trabajador perezoso ineficiente evitando el trabajo. Seguir, dar me gusta o enviar solicitud de amistad. - Foto: Getty Images

3. Dejar la suciedad que se acumula en los puertos

La suciedad y partículas externas se pueden acumular en los puertos de carga de los equipos, lo que puede afectar el buen funcionamiento a la hora de cargar el dispositivo. Expertos recomiendan hacer una limpieza de forma regular, para así eliminar todo tipo de suciedad que pueda afectar el aparato.

4. Permitir que el almacenamiento se sature

Cuando el almacenamiento interno del dispositivo se llena, el equipo tiende a trabajar con más lentitud y por ello es recomendable evitar que se ocupe más del 80 % de capacidad disponible. Esto ayudará a que el teléfono trabaje de forma fluida al momento de ejecutar apps, hacer llamadas o tomar fotos.

Cabe destacar que el cuidado con la batería del teléfono es clave para aumentar la vida útil del dispositivo. Por ello, es importante adoptar buenos hábitos para lograr que la carga de batería dure por más tiempo.

Tips para evitar que la batería del celular se dañe antes de tiempo

1. Solo use cargadores y cables originales

Algunas personas tienden a cargar su teléfono con cualquier cable o cargador, incluyendo imitaciones piratas, pero esta situación puede afectar la calidad de la carga y, por ende, su duración. Esta situación se agrava cuando se cuenta con un teléfono compatible con la tecnología de carga rápida, pues al usar un cable genérico podría causar un daño grave.

En ese sentido, lo deseable es emplear el cable o cargador original para aprovechar al máximo la tecnología de fast charge y sin generar daños en el equipo.

Dejar el teléfono cargando toda la noche puede dañar su batería. - Foto: Getty Images

2. Procurar no usar el equipo mientras se carga

Algunas personas tienen el mal hábito de utilizar el teléfono en el preciso instante en que se conecta el teléfono a un cargador y esta situación tiende a afectar la calidad de la carga de batería, debido a que se requerirá más tiempo para lograr la recarga completa del dispositivo. Además, se podría generar una sobre exigencia en el celular y esto podría producir un sobrecalentamiento en el equipo.

De acuerdo con expertos de Huawei, generalmente cuando un smartphone se está recargando este tiende a presentar un incremento en la temperatura interna del equipo. Por esa razón, lo recomendable es tratar de dejar el celular quieto mientras se ejecuta la carga de batería o por lo menos procurar usarlo 10 minutos después de que haya empezado la recarga.

Pese a que algunos teléfonos cuentan con sistemas especiales de refrigeración para disipar el calor en el celular, es aconsejable poner el teléfono en un sitio alejado del calor mientras se realiza la recarga de batería.

El virus hace que la batería se infle. Getty Images. - Foto: Getty Images

3. Cargar el celular correctamente

Los teléfonos cuentan con un número de ciclos de carga determinados y dos factores afectan su vida útil: usar el celular cuando se está cargando y dejar el nivel de carga por debajo del 20 %.

Varios estudios señalan que la autonomía de las baterías se mantiene en mejor condición con el paso del tiempo cuando la carga se mantiene entre el 20 % y 80%. Por ello, no se debería esperar a que el teléfono baje del 20% para cargarlo, y tampoco dejarlo conectado cuando supere el 80%.

Actualmente, existen modelos que cuentan con tecnología de carga rápida. Gracias a este factor un equipo puede recuperar energía en un tiempo considerablemente corto, de ahí que lo adecuado es aprender a desconectar el equipo en el momento correcto.