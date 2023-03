¿Cuánto debe pagar mensual una celebridad que quiera verificar su cuenta en Twitter? Hay algunas excepciones

La llegada de Elon Musk a la dirección de Twitter ha provocado un sinnúmero de cambios dentro de la plataforma, como, por ejemplo, el de la insignia o check azul que se le otorgaba a diferentes cuentas para certificar su autenticidad. Antes de que la red social pasara a manos del magnate, esta medalla se le daba a los perfiles que cumplían ciertos requisitos, ahora, solo se puede lograr si se paga por ella.

A partir del 1 de abril esta verificación dejará de existir y solo se mantendrá vigente para las cuentas que se suscribieron al nuevo Twitter Blue o que decidan pagar una suma de 1.000 dólares mensuales por mantenerla. Según The New York Times, la compañía está pensando en aplicar algunas excepciones, pero no ha indicado qué compañías se verían beneficiados.

El medio estadounidense tuvo acceso a un documento en el que se pudo constatar que dichas excepciones estarían definidas para apoyar los perfiles institucionales; sin embargo, se contempla que tanto empresas como diferentes organizaciones y entidades de los gobiernos tengan que desembolsar, mes a mes, esta cifra para lograr la insignia.

Twitter ha sufrido cambios significativos desde que Elon Musk pasó a dirigir la compañía. - Foto: AP

Según trascendió, la red social podría meter en la bolsa de excepciones a 10.000 cuentas empresariales y gubernamentales con mayor número de seguidores; así mismo, los 500 mayores anunciantes de la red que ya tenían verificadas sus cuentas también podrían verse favorecidos con el no pago de la mensualidad.

Elon Musk aclara que Twitter también mostrará los tuits de las cuentas seguidas en ‘Para ti’

Musk, ha matizado que en el apartado ‘Para ti’ se seguirán mostrando las publicaciones de las cuentas a las que sigan los usuarios, pertenezcan o no a suscriptores de Twitter Blue.

‘Para ti’ es una cronología que actualmente muestra una secuencia de tuits de cuentas y temas que siguen e interesan a los usuarios, así como funcionalidades destinadas a la administración de este apartado.

Musk anunció este martes que este formato cambiaría a partir del próximo 15 de abril y que, desde entonces, solo las cuentas verificadas, esto es, con la insignia azul, serían elegibles para estar en estas recomendaciones.

Elon Musk, dueño de Twitter, cree que el pago por la verificación es la forma correcta de evitar suplantaciones. - Foto: Bloomberg via Getty Images

De ese modo, en dicho apartado solo se mostrarían las cuentas pertenecientes a los suscriptores de Twitter Blue, su versión de pago, puesto que el 1 de abril comenzará a eliminar las marcas de verificación de las cuentas heredadas.

Tras generar revuelo con esta medida, el también fundador de Tesla ha matizado en su perfil de Twitter que la plataforma seguirá mostrando en ‘Para ti’ aquellas publicaciones de las cuentas a las que sigan los usuarios.

“Esto sucederá porque las solicitaste seguir explícitamente”, ha justificado. Por tanto, Musk ha aclarado que no será necesaria una suscripción a su servicio prémium, ya disponible en varios países de Europa por 8 euros mensuales, para que estos tuits aparezcan en la cronología ‘Para ti’.

Actualmente, en la cronología ‘Para ti’ se puede ver una secuencia de tuits de cuentas y temas que siguen e interesan los usuarios, así como funciones destinadas a la administración de este apartado, tal y como recuerda la plataforma en su página web.

La red social tiene un par de excepciones para cuentas gubernamentales o de anunciantes. (Photo illustration by Chesnot/Getty Images) - Foto: Getty Images

Según el también fundador de Tesla, ha justificado que ha tomado esta decisión porque “es la única forma realista de hacer frente a los enjambres de bots avanzados de robots de inteligencia artificial”. “De lo contrario, es una batalla perdida”, indicó.

Asimismo, Musk señaló que votar en las encuestas de la plataforma, una opción actualmente disponible para todos los usuarios de Twitter en la versión iOS y web, “requerirá verificación por la misma razón”.

Cabe recordar que hace unos días el magnate también anunció que a partir del 1 de abril comenzará a eliminar las marcas de verificación azules heredadas, esto es, aquellas que recibieron ciertas cuentas con base en los criterios de verificación vigentes antes del despliegue del nuevo Twitter Blue.