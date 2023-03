Inteligencia artificial no solo dejaría sin trabajo a los humanos también causaría otra preocupante situación, advierte Elon Musk

En los últimos años, las tecnologías con inteligencia artificial (IA) han tenido una notable evolución y esa situación ha hecho que esos sistemas se integren con más frecuencia a otras plataformas digitales o servicios que se ofrecen en el plano físico.

Sin embargo, el auge de las IA también ha generado un temor en varios sectores de la sociedad, pues hay voces que auguran que la automatización de diferentes tareas laborales labores podría conllevar a un desempleo masivo para los seres humanos y una sobre acumulación de capital en unas pocas figuras.

Pese a que hoy en día Elon Musk es una de las autoridades en la industria de la tecnología que ha manifestado sus reparos ante la acelerada evolución que han tenido las inteligencias artificiales e incluso ha advertido que dicha tecnología representa un peligro para la civilización humana, en su momento el magnate tuvo una visión menos oscura sobre las IA.

En el marco de una conferencia que el actual dueño de Twitter ofreció en el World Governmentet Summit del 2017, el empresario reconoció que eventualmente habrá menos tareas que un robot no pueda desarrollar mejor que un ser humano. Ante esa situación, el dueño de Tesla planteó que en un futuro próximo sería necesario diseñar un tipo de Renta Básica Universal para las personas que no tendrán posibilidades de tener un empleo.

Para ese entonces, Musk argumento que las IA harían que la producción de bienes y servicios cuenten con una calidad sumamente elevada y esa situación hará que las cosas tengan un costo muy bajo. Justamente por esa razón, el magnate había considerado que sería necesario desarrollar un sistema que otorgue una especie de subsidios económicos que permitan suplir las necesidades mínimas de las personas cuya fuerza laboral fue sustituida por una máquina.

Para finales del 2021, Elon Musk ofreció nuevos detalles de su Tesla Bot, un robot con forma humanoide que cuenta con la capacidad de realizar tareas laborales altamente complejas y en diferentes escenarios. Por lo tanto, esta innovación también generaría un remezón en el mercado laboral que conllevaría a una gran cantidad de trabajadores despedidos.

Durante la presentación del Tesla Bot, el empresario nuevamente volvió a hablar sobre la importancia de comenzar a considerar la creación de una ‘Renta Básica Universal’ como un medio para ayudar a quienes no tendrían ingresos para cubrir sus necesidades.

“Esencialmente, en el futuro, el trabajo físico será una opción”, manifestó en ese entonces el dueño de Tesla.

No obstante, esta propuesta también ha sido apoyada por otros reconocidos empresarios como Richard Branson, fundador de Virgin Group, quien coincide con la opinión de Musk al reconocer que las inteligencias artificiales abrirán el camino hacia nuevas oportunidades para generar riqueza y paralelamente generarían el riesgo de dejar a miles de personas sin empleo.

A través de una publicación que tiempo atrás Branson realizó en su blog, el empresario señaló que es importante analizar opciones para crear un sistema de la renta básica en los próximos años. De acuerdo con el fundador de Virgin Group, si las IA pueden ayudar a obtener grandes cantidades de dinero, también sería vital que existan normativas para que una parte de esos grandes capitales sea usado para que todas las personas puedan contar con los servicios que necesitan.

Creador de ChatGPT revela que ahora le tiene miedo a su inteligencia artificial

Sam Altman, CEO de OpenAI (empresa responsable de la creación de ChatGPT), sostuvo una conversación con ABC News en la que reveló que en este momento tiene varias preocupaciones sobre las recientes innovaciones en torno a la inteligencia artificial.

Altman manifestó que tiene una gran preocupación sobre el uso de una IA como herramienta en la generación de campañas desinformación a gran escala, de igual manera, reconoció que actualmente el chatbot de OpenAI tiene la capacidad de escribir código informático y por ello existe el riesgo de que el sistema sea usado para realizar ciberataques con mayor eficiencia.

De acuerdo con CEO de OpenAI, la nueva versión de ChatGPT (GPT-4) ya cuenta con la habilidad de entender imágenes y extraer información a partir de ellas, por ello la IA ya puede resolver ciertos acertijos y hasta puede ofrecer una explicación bastante acertada sobre un meme que circula en Internet.

Pese a que dichas funcionalidades solo están al alcance de un número limitado de personas que colaboran en el programa de desarrollos beta para ChatGPT, eventualmente esa inteligencia artificial tendrá la capacidad de generar y brindar información falsa.

Altman explicó que la posibilidad de que su chatbot genere informaciones equivocadas se debe a ChatGPT, emplea un proceso de razonamiento deductivo, en vez de solo memorizar grandes cantidades de datos; puesto que el objetivo de sus creadores es que la IA pueda llegar a comprender el mundo de una forma similar a cómo lo hacen los humanos, mediante la capacidad de razonar.

No obstante, Sam Altman también admitió que sí existe un peligro real en cuanto a chatbots como ChatGPT puedan ser utilizados con fines negativos, debido a que OpenAI no es la única empresa que está desarrollando ese tipo de tecnología y muy seguramente en el futuro aparecerán otras compañías que no establecerán los mismos límites para sus inteligencias artificiales.

En ese sentido, Altman reconoció en su entrevista con ABC News que es necesario que la especie humana le tenga miedo a las IA, porque así siempre tendrá una consciencia sobre cuál es la mejor manera de usar y sobre todo limitar esas tecnologías.