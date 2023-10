¿Cuántos kilómetros puede aplazarse un cambio de aceite en un carro? La salud del motor podría estar en riesgo

Por último, está el aceite convencional, el cual es recomendado para unas condiciones de manejo menos forzosas que no implican alta exigencia ni temperaturas que necesiten fluidos que permitan un mejor desempeño ; además, es recomendado para motores sencillos y pequeños.

¿Cuántos kilómetros puede aplazarse un cambio de aceite en un carro?

De hecho, hay personas que aunque están pendientes de este número mágico, en ocasiones no pueden evitar alcanzarlo en medio de un viaje o en un momento en el que no se cuenta con el dinero para realizar la visita al taller, por lo que optan por no mover el carro o por utilizarlo lo menos posible.