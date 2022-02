De Crunchyroll a Nintendo Switch: todo lo que se debe saber de su llegada

Una de las mayores plataformas de contenido anime del mundo, Crunchyroll, anunció su llegada a la consola Nintendo Switch, donde los fanáticos podrán seguir viendo sus series favoritas o comenzar muchas otras. El “netlfix” del ánime ha presentado hoy una app para la consola portátil de Nintendo.

La aplicación ya se encuentra habilitada para descargar en la Nintendo eShop de modo gratuito y requiere al menos 110 MB de almacenamiento. Actualmente hay aplicaciones para Switch de Hulu, YouTube, Twitch Pokémon TV y Funimation.

Además, Crunchyroll es compatible con tres modos de juego de Nintendo Switch: con el modo dock para verlo en televisión, con el modo portátil para verlo en las manos o con el modo tabletop para verlo como si fuese un pequeño televisor.

Adicionalmente, permite el uso del mando pro y la descarga de contenido para verlo en modo offline. Desde Crunchyroll aseguran que la persona tenga una buena Micro SD si quiere almacenar capítulos sin la necesidad de conectarse a internet.

Cabe resaltar que probablemente vendrán más ofertas de entretenimiento en Switch, dada su popularidad. Actualmente, se han vendido casi 103 millones de unidades de la Switch en todo el mundo superando a sus predecesoras la Wii, la Wii U, la GameCube y la Nintendo 64. Las ventas de Switch se dispararon durante la pandemia, lo que provocó una escasez mundial que se ha trasladado a 2022.

La base de usuarios de Switch es considerablemente mayor y más diversa que la de otras videoconsolas (la mitad de los usuarios de Switch son mujeres y los usuarios tienden a ser mayores). No obstante, existen otras opciones de streaming en Switch que en otras consolas, lo cual puede perjudicar a los propietarios.

Por otro lado, una de las características positivas de Crunchyroll es que se pueden ver de manera gratuita series anime como One Piece, Naruto Shippuden, Hunter x Hunter, JoJo’s Bizarre Adventure o novedades de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, My Hero Academia, entre otros.

Sin embargo, cualquier ánime que se escoja irá acompañado de la molesta publicidad de siempre, lo que puede llegar a ser fastidioso para la mayoría de las personas. Por esta razón, existen planes prémium que ayudan a tener una mejor experiencia en su totalidad.

La buena noticia para los amantes del anime es que si aún no disponen de una cuenta en la plataforma, tienen la oportunidad de tener una prueba gratuita de 14 días a la suscripción prémium. Además, estará disponible tanto en España como en Latinoamérica y no cuesta absolutamente nada descargarla en Nintendo Switch.

Planes de suscripción en Crunchyroll

Fan | 4,99 euros al mes

Sin anuncios.

Acceso ilimitado a la biblioteca de Crunchyroll .

Nuevos episodios una hora después de Japón.

Disponible en un dispositivo a la vez.

Mega Fan | 6,49 euros al mes

Sin anuncios.

Acceso ilimitado a la biblioteca de Crunchyroll .

Nuevos episodios una hora después de Japón.

Disponible en cuatro dispositivos a la vez.

Visualización sin conexión.

Mega Fan (12 meses) | 64,99 euros al año