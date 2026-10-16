Descubren un ‘software’ espía que utiliza anuncios publicitarios para atacar celulares sin que el usuario lo note

La publicidad en internet se ha convertido en una nueva vía para distribuir amenazas informáticas capaces de comprometer la seguridad de los dispositivos sin que los usuarios realicen ninguna acción.

Así lo advierte una investigación de Citizen Lab, que identificó AdFection, un sistema de espionaje que puede aprovechar anuncios maliciosos para infectar equipos sin necesidad de que la víctima haga clic en ellos o descargue archivos, según detalló Europa Press.

Expertos advierten fallos en una plataforma de IA que podría exponer información y facilitar el acceso no autorizado

Esto representa un avance preocupante en las estrategias de vigilancia digital, pues demuestra que un anuncio aparentemente común puede servir como puerta de entrada para instalar software espía en determinados dispositivos.

De acuerdo con los investigadores, detrás de esta operación estaría Discover-Tech, una compañía israelí que se presenta como proveedora de servicios publicitarios. Sin embargo, el análisis señala que su infraestructura también facilitaría la identificación de posibles objetivos y la distribución de herramientas de espionaje.

Uno de los elementos centrales de esta operación es Controlium, una plataforma que, según Citizen Lab, permite recopilar información sobre los usuarios, reconocer sus dispositivos y seleccionar a quiénes dirigir los ataques. De esta manera, los anuncios funcionan no solo como un mecanismo para obtener datos, sino también como un medio para comprometer equipos específicos.

Imagen de referencia de ciberdelincuente cometiendo un ataque. Foto: Getty Images

El procedimiento no afecta necesariamente a todas las personas que ven la publicidad. Cuando el anuncio aparece en una página web o una aplicación, puede establecer una comunicación con los servidores de Discover-Tech. A partir de la información obtenida, el sistema determina si el dispositivo corresponde a uno de los objetivos previamente seleccionados y, de ser así, activa el mecanismo de infección.

Los demás usuarios tampoco quedan completamente al margen. Aunque no sean seleccionados para el ataque, sus dispositivos pueden quedar expuestos a la recopilación de datos del navegador, las cookies asociadas al sitio visitado y la dirección pública IPv6, información que puede contribuir a identificar o perfilar a quienes navegan por internet.

La investigación también encontró conexiones entre la infraestructura de Discover-Tech y la distribución del software espía mercenario Candiru, una herramienta vinculada a operaciones de vigilancia digital.

Imagen de referencia de persona atacando un computador. Foto: 123 Rf

Según el informe, los anuncios relacionados con esta actividad aparecieron en cerca de 200.000 páginas web y aplicaciones para Android e iOS, distribuidas en decenas de países. Además, millones de dispositivos habrían sido dirigidos de forma encubierta hacia servidores asociados con Candiru.

El caso de AdFection pone de manifiesto que la publicidad digital también puede utilizarse con fines de vigilancia. Por ello, el riesgo no se limita a abrir enlaces sospechosos o instalar aplicaciones desconocidas: en determinados ataques dirigidos, la exposición a un anuncio puede ser suficiente para poner en marcha una infección.