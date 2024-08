Dispositivo Alexa captó una ‘voz del más allá’ en Bogotá. El audio quedó grabado en el asistente virtual ¿Qué dijo?

El incidente fue reportado el martes 13 de agosto, justamente, una fecha cargada de supersticiones para muchos. La joven, llamada Camila quien se identifica como @Camiona_ en la red social, narró que mientras estaba sola en su casa viendo una serie a la 1:49 a.m., su Alexa comenzó a emitir un sonido inesperado. Extrañada por la situación, decidió revisar el historial de comandos de voz del dispositivo, una función que permite ver las interacciones recientes que ha tenido el asistente virtual .

Lo que encontró fue desconcertante: había un registro de voz femenina diciendo “Alexa, quiero dormir”, una frase que, según la joven, no pronunció . Para ella, esto se trataba de una psicofonía, un fenómeno en el que se captan voces o sonidos de origen desconocido en dispositivos electrónicos, y que suele causar gran inquietud entre quienes lo experimentan.

Decidida a entender lo sucedido, Camila publicó los audios de las dos ocasiones en las que la misteriosa voz femenina le dio la orden a Alexa de detenerse . En su publicación en X, compartió: “Aquí está la grabación del comando que le dieron a mi Alexa a la 1:49 am. Son dos videos, uno tiene eliminación de ruido para escuchar un poquito mejor la voz, pero son iguales. Yo quedé en shock, quedé pensativa, aclaro, no tengo miedo, pero sí quedé como mmm?”.

Además de los audios, la joven intentó analizar la serie que estaba viendo en ese momento para determinar si alguna frase dicha por los actores podría haber activado el dispositivo. Sin embargo, no encontró nada que justificara el comando registrado, aumentando así la incertidumbre sobre el origen de la voz .

Aquí está la grabación del comando que le dieron a mi Alexa a la 1:49 am, son dos videos uno tiene eliminación de ruido para escuchar un poquito mejor la voz, pero son iguales, yo quedé en shcok, quedé pensativa, aclaró no tengo miedo, pero sí quedé como mmm? pic.twitter.com/NRIM6iOIeG

La experiencia narrada por la usuaria de X no tardó en viralizarse, generando una ola de comentarios y reacciones en redes sociales. Muchos usuarios compartieron historias similares que han vivido con sus dispositivos Alexa, lo que sugiere que este tipo de situaciones podrían no ser tan aisladas como se podría pensar. La joven expresó su sorpresa al leer otros testimonios: “Es increíble todos los casos que he leído de situaciones similares que le ha pasado a la gente con Alexa, muchas personas”.