Dispositivos plegables, el futuro de los móviles: así se utiliza la Inteligencia Artificial para su avance

“Hay muchas maneras de diseñar un producto, pero lo más importante es desarrollar productos centrados en el ser humano. Primero, debemos pensar en cómo podemos resolver los problemas de las personas; esa es la clave. Además, un smartphone plegable debe ofrecer una experiencia única al abrirlo y usarlo, generando emociones especiales para los usuarios”, dijo Fang Fei, president of Product Line de Honor Device Co., Ltd., en un encuentro con periodistas y creadores de contenido de América Latina en los centros de investigación y desarrollo de la marca en el que SEMANA estuvo presente.