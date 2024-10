El electrodoméstico de la casa que más consume energía mientras está en uso

Algunos de los electrodomésticos más comunes en los hogares incluyen la nevera, el horno, la freidora de aire, la lavadora, el aire acondicionado, el televisor y el computador. Estos aparatos son fundamentales por su versatilidad y por facilitar las tareas cotidianas; sin embargo, su uso diario puede representar un gasto adicional mes a mes, especialmente si no se emplean de manera adecuada.

En particular, los electrodomésticos de la cocina suelen mantenerse conectados las 24 horas del día, ya que esto es crucial para la conservación de los alimentos. No obstante, el consumo energético de estos aparatos depende de su eficiencia y modelo. Se estima que los electrodomésticos más antiguos, especialmente aquellos que carecen de etiquetas energéticas eficientes (como las clasificaciones A, B, C o los modelos sin clasificación energética), consumen significativamente más energía debido a tecnologías obsoletas, un aislamiento ineficiente y un uso constante del compresor. Por el contrario, los modelos más recientes cuentan con compresores más eficientes y tecnologías como los inversores, lo que ha reducido notablemente su consumo energético en los últimos años.