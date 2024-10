El error en Spotify que dejó en evidencia discos fraudulentos, titulados con nombres de artistas reales

Este medio, que se puso en contacto con un miembro de Gong, el bajista Dave Sturt, confirmó que no se había publicado tal contenido y que el grupo estaba trabajando para que Spotify elimine este contenido de su página. No obstante, a principio de semana se mantenía en la página principal del grupo.

Derechos de autor

McDonald, también autor del libro ‘You Have Not Yet Heard Your Favourite Song’, donde abordó el fraude cometido en el servicio de streaming, ha señalado que las recompensas en este sistema “se acumulan en minúsculas microtransacciones” y que la única forma de hacerlo es publicando música a gran escala.