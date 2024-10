“El excesivo tiempo en pantalla impacta la salud física y mental de los niños”: Ana Caballero

SEMANA: ¿Por qué venir a Colombia a hablar de inclusión digital?

Ana Caballero: Porque en España hemos sufrido algunos de los efectos y de los riesgos de la tecnología. Y me gustaría que con base a estos errores que nosotros hemos cometido y, desde lo que ya sabemos, aquí se avance de una forma más rápida y sobre todo se evitase aquellos problemas que generalmente afectan a los más vulnerables. Hay que visibilizar, hay que concienciar y hay que ponerse manos a la obra para hablar de los riesgos que muchas veces no se hablan, para poder actuar en consecuencia y con pensamiento crítico sobre lo que nos estamos encontrando.

SEMANA: ¿Qué riesgos tiene la llamada brecha digital?

Ana Caballero: Hoy en día la que más nos preocupa es la en España es la brecha educativa, porque nos hemos dado cuenta de que los padres no tienen competencias habilitadoras y eso es preocupante porque si un padre no sabe cómo educar a un hijo en el uso seguro de la tecnología y en su uso crítico, los riesgos son mayores. También es necesario que el profesorado tenga esa capacitación para que la pueda trasladar a los estudiantes. En España, los niños pasan más de seis horas en el centro escolar. Entonces, es importante que allí haya unas condiciones de seguridad de aprendizaje que permita aprovecharse de todas las bondades que ofrece la tecnología, pero minimizando sus riesgos.

SEMANA: ¿Cómo se maneja en España ese riesgo en las aulas?

Ana Caballero: Ahora en España una de las guerras que tenemos es la utilización del uso del teléfono móvil en el aula, el uso del teléfono móvil particular cuando no está dirigido por un profesor y con un fin pedagógico. Es decir, para chatear, para ver Instagram, para una cuestión de ocio. Eso se ha terminado prohibiendo. Entendemos que son los centros los que deben de facilitar los soportes a todos los alumnos, si no estaríamos creando desigualdades entre los niños y las niñas que tienen acceso a la tecnología y que no la tienen. Pero entendemos que tiene que ser con unos fines pedagógicos que estén controlados y que sean actividades dirigidas por un profesor.

"Estamos muy preocupados porque se ha visto que ha impactado en la salud física y en la salud mental de los menores. En la salud física porque ese tiempo excesivo de ocio en las pantallas ha generado problemas de miopía, alteraciones del sueño, y otras cosas" | Foto: Telefonica

SEMANA: ¿Cuáles son las recomendaciones en España sobre el uso de la tecnología en los niños y niñas?

Ana Caballero: En España hemos visto un uso no adecuado de la tecnología, principalmente porque hay modelos de empresas como Instagram, como TikTok, que mercantilizan los datos de nuestros niños, niñas y nuestros adolescentes con el fin de que pasen cuanto más tiempo conectados a las pantallas. Y se ha demostrado que cuanto más tiempo pasan conectados a las pantallas, esas empresas son capaces de obtener más datos de ese usuario al cual perfilan, le aplican algoritmos y después son capaces de enviar información de ofertas comerciales. En España hemos dicho no la monetización de esos datos de los menores.

SEMANA: ¿Por qué eso es tan grave?

Ana Caballero: Porque se hace con malas prácticas, a través de diseños persuasivos que pasan absolutamente desapercibidos para los adultos. Y los niños, cuando se dan cuenta, llevan 45 minutos en Instagram porque hay un scroll infinito que no te dice que tienes que parar. Porque YouTube de repente te manda un video cada vez más polarizado que el anterior, y que tú no has pedido, pero que ha aparecido antes de que termines el que estás viendo. Estamos muy preocupados por eso porque se ha visto que ha impactado en la salud física y en la salud mental de los menores. En la salud física, porque ese tiempo excesivo de ocio en las pantallas ha generado problemas de miopía, alteraciones del sueño, y otras cosas. Según el contenido que el menor visualiza, pues puede banalizar las relaciones sexuales, puede cosificar a la mujer.

"Hay un informe que a mí me impactó mucho, es que el 70% de los universitarios españoles piensan que el contenido pornográfico al que tienen acceso en las web porno reflejan la realidad la realidad del sexo" (Foto de Matt Cardy/Getty Images) | Foto: Getty Images

SEMANA: ¿Cuáles son los riesgos en la sexualidad de los niños de ese tiempo excesivo en pantallas?

Ana Caballero: Hay un informe que a mí me impactó mucho, es que el 70 % de los universitarios españoles piensan que el contenido pornográfico al que tienen acceso en las web porno, reflejan la realidad, la realidad del sexo. Eso es muy preocupante. Por ejemplo, en un informe de 2022 de la Memoria de la Fiscalía General del Estado se había visto que había habido un incremento de las violaciones en manada, un incremento de un 116%. Los adolescentes normalizan esas conductas que ven a través de esos contenidos en Internet. Otro problema que también tenemos es esa falta de pensamiento crítico y la manipulación que pueden hacer estas redes sociales. Ya conocemos casos como el Brexit, que se fraguó en las redes para salirse fuera. Conocemos las elecciones de 2016 de Donald Trump... Nos preocupa mucho porque hay informes que he visto de los menores en los que se muestra como ellos piensan que si algo es viral, es verdad. Confunden los géneros de la información: las noticias con la información. Se informan a través de Instagram y de influencers.

SEMANA: ¿Qué salida tiene este problema?

Ana Caballero: Hace un año y medio, la Asociación Europea para la Transición Digital lideró unas medidas de consenso. Son 15 medidas para un pacto de Estado que protegerá los menores en el entorno digital. A día de hoy hay más de 210 entidades adscritas, entre las cuales se encuentra todo el tercer sector español. Contamos con el apoyo institucional de entidades como la Agencia Española de Protección de Datos, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, la propia Fiscalía General del Estado. España ha creado un ministerio específico de Juventud e Infancia y ha llamado a la Asociación, y concretamente a mí, para que lidere un grupo de 50 expertos para que hagamos entrega, que estamos a punto ya de hacerlo, de un informe en el que se haga un diagnóstico de cuál es la situación en España de la protección de los menores en el entorno digital. Vamos a poner unas medidas a corto, a medio y a largo plazo, tanto regulatorias como de políticas públicas para que se pueda solventar este problema.

SEMANA: Cuando uno la escucha hablar a usted o a quienes intervinieron en estos debates en el Congreso de Estados Unidos sobre los peligros de las redes sociales, siente una gran impotencia. ¿Cómo se puede regular estas empresas enormes son sede todas en otros países?