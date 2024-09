El juego para celular que muchos no conocen y que se convirtió en uno de los más exitosos del mundo

El mundo de los videojuegos tiene un nuevo gigante, y su nombre no es Fortnite, Minecraft, ni Zelda. Se trata de Honor of Kings, un juego para dispositivos móviles que ha alcanzado cifras sorprendentes y se ha convertido en uno de los más rentables y populares a nivel global, aunque su nombre aún sea desconocido para muchos en Occidente. Desarrollado por TiMi Studios y distribuido por Tencent Games, este videojuego ha generado más de 1.580 millones de dólares en ingresos durante el 2023 y cuenta con más de 100 millones de jugadores activos diariamente.

Un éxito inesperado en MOBA

Lanzado inicialmente en China en 2015, Honor of Kings fue el primer videojuego del género MOBA (Multiplayer Online Battle Arena) diseñado exclusivamente para móviles, en una época en la que los grandes referentes de este tipo de juegos, como League of Legends y World of Warcraft, eran exclusivamente para PC. Sin embargo, la apuesta de Honor of Kings por llevar este género a dispositivos móviles fue exitosa, y en poco tiempo capturó la atención de millones de jugadores en Asia.