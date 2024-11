El método poco utilizado, pero efectivo, para dejar de recibir llamadas ‘spam’ para siempre

Una de las grandes ventajas de las llamadas, y la razón por la que aún se mantienen vigentes, es que, a diferencia de otros medios de comunicación que requieren conexión a internet o el uso de una computadora, las llamadas son más universales y accesibles. Esto es especialmente relevante en áreas donde la conectividad digital es limitada o en situaciones en las que no se tiene acceso a internet.

Sin embargo, las llamadas no siempre se utilizan para fines beneficiosos. Muchas veces, empresas o estafadores las emplean con el objetivo de promocionar productos y servicios, o incluso para llevar a cabo fraudes. Aunque estas suelen ser ilegales o poco éticas, pueden resultar una gran molestia para quienes las reciben. A este fenómeno se le conoce como spam telefónico , y no solo invade la privacidad de los usuarios, sino que también puede acarrear consecuencias más serias, como el robo de información personal o el desgaste emocional derivado de la constante interrupción en la vida diaria.

Cómo acabar con las llamadas spam para siempre

Existen diversas herramientas que las personas pueden utilizar para deshacerse de las llamadas spam de forma definitiva. Sin embargo, una de las soluciones más simples y efectivas no requiere recurrir a aplicaciones de terceros ni a procesos complejos. Se trata de silenciar las llamadas provenientes de números desconocidos, una función que está disponible tanto en dispositivos Android como iOS. Activar esta opción permite al usuario controlar qué llamadas recibe y evitar aquellas no deseadas. Al hacerlo, el teléfono no emitirá tono, y las llamadas serán enviadas directamente al buzón de voz.