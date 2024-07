El motivo por el que su computador no reconoce una memoria USB

Existen múltiples razones por las cuales un computador puede no reconocer una memoria USB. Este problema puede deberse a fallos tanto de hardware como de software. A continuación, se presentan algunas de las causas más comunes y posibles soluciones.

1. Problemas de hardware

Una de las razones más comunes es un puerto USB dañado . Pueden deteriorarse con el tiempo debido al uso constante. Si el puerto está dañado, el computador no podrá reconocer la memoria. Para verificar si este es el problema, intente conectar el dispositivo a otro puerto de su computador. Si funciona en otro puerto, es probable que el primer puerto esté dañado.

c. Problemas con la memoria USB

La propia memoria USB podría estar defectuosa. Intente conectarla a otro computador para verificar si es reconocida. Si no funciona en ningún dispositivo, es probable que la memoria USB esté dañada.

2. Problemas de software

Los controladores son programas que permiten al sistema operativo comunicarse con el hardware. Si los controladores USB están desactualizados o corruptos, el computador podría no reconocer la memoria USB. Puede verificar esto en el Administrador de dispositivos (en Windows) o en las Preferencias del sistema (en macOS). Si ve un signo de exclamación amarillo junto al dispositivo USB, esto indica un problema con el controlador. Actualizar o reinstalar el controlador puede resolver el problema.

En algunos casos, la configuración del sistema podría estar impidiendo que el computador reconozca la memoria USB . Asegúrese de que los puertos USB no estén deshabilitados en la BIOS o UEFI. Además, verifique la configuración de energía del sistema, ya que algunas configuraciones pueden desactivar los puertos USB para ahorrar energía.

3. Problemas de formato y particiones

a. Sistema de archivos no compatible

El sistema de archivos de la memoria USB podría no ser compatible con el sistema operativo del computador. Por ejemplo, una memoria USB formateada en el sistema de archivos NTFS podría no ser reconocida por una computadora que utilice macOS. En este caso, puede intentar formatear la memoria USB en un sistema de archivos compatible, como FAT32 o exFAT, aunque esto borrará todos los datos en la unidad.

b. Partición no asignada o dañada

Si la memoria USB no tiene una partición asignada o si la partición está dañada, el sistema operativo no podrá reconocerla. Puede verificar esto utilizando herramientas de gestión de discos, como el Administrador de discos en Windows o la Utilidad de Discos en macOS. Si ve que la memoria USB tiene espacio no asignado, puede crear una nueva partición para que el sistema la reconozca.