El negocio del año no se haría: bloquean fusión de Microsoft y Activision, ¿qué pasó?

Sin duda, Londres se ve a sí misma como la líder de la tecnología post-Brexit, sin embargo, “la Unión Europea es más atractiva para crear empresas que el Reino Unido”, dijo el jueves el presidente de Microsoft , Brad Smith, en una entrevista con la BBC, al día siguiente de que se bloqueara la fusión con Activision.

Este miércoles 26 de abril, la Autoridad británica de Competencia y Mercados (CMA) puso en riesgo la mega fusión entre Microsoft y Activision Blizzard al anunciar su decisión de bloquear la operación, por lo que ambas compañías anunciaron apelar el proceso.

La decisión de la CMA fue “el día más oscuro de cuatro décadas (de Microsoft) en Gran Bretaña”, afirmó Smith a la cadena británica, “pero más que eso, desafortunadamente, pienso que es negativo” para el país, aseguró.

“Sacude nuestra confianza más que nunca en las oportunidades futuras para desarrollar una empresa de tecnología en Gran Bretaña”, continúo haciendo hincapié en que Londres “debe considerar cuidadosamente el papel de la CMA”.

"El día más oscuro de cuatro décadas (de Microsoft) en Gran Bretaña”, - Foto: Getty Images / Bloomberg

Por otra parte, la CMA dijo que temía una “innovación reducida y menos opciones para los jugadores británicos” en el creciente mercado de juegos en la nube que ofrecen a los usuarios la posibilidad de jugar, especialmente en sus teléfonos.

“Queremos crear un ambiente en el que una variedad de empresas diferentes puedan rivalizar eficazmente, desarrollarse e innovar”, defendió este jueves, también en la BBC, Sarah Cardell, directora general de la CMA.

Cabe resaltar que la Unión Europea también abrió una investigación para determinar si la adquisición haría que los juegos de Activision fueran exclusivos para Xbox y la Comisión Europea deberá pronunciarse antes del 22 de mayo de este año.

La Unión Europea también abrió una investigación para determinar si la adquisición haría que los juegos de Activision fueran exclusivos para Xbox - Foto: Oficial de Microsoft

Sin duda, la fusión también genera preocupación en Estados Unidos, donde su autoridad de competencia (FTC) inició demandas en diciembre para bloquear el acuerdo.

El mercado del Reino Unido es más pequeño que el de Estados Unidos o de la Unión Europea, pero si el bloqueo de Londres se confirma en apelación, podría obligar a Microsoft a renunciar al acuerdo.

¿Qué novedades llegan con la tercera temporada de Call of Duty: Modern Warfare 2?

Los responsables del juego han decido traer de vuelta el Gunfight, dispositivo que apareció por primera vez en la franquicia en Call of Duty: Modern Warfare (2019). Ahora el jugador puede formar un equipo en 2 contra 2 y aprovechar al máximo las armas ligeras que aparecen de forma aleatoria en el mapa para así vencer al dúo enemigo.

En ese sentido, el gunfight se lanza con cuatro mapas que están especialmente diseñados para el combate 2v2, como son Alley, Blacksite, Shipment y Exhibit, lo cuales estarán disponibles como parte de la experiencia de acceso gratuito.

Agregado a ello los fans de la saga, pueden combatir en un escenario llamdo ‘Blacksite’, que es el nuevo Gulag en Al Mazrah que llega con la Temporada 03 como un nuevo escenario para los enfrentamientos en la modalidad ‘Battle Royale’.

Por otra parte, se podrá sostener batallas online en desafiante escenario que fue creado en una isla azotada por tormentas en el faro de Pelayo. Los jugadores que ingresen a la zona a través de un helicóptero o realizando un asalto anfibio, no solo tendrán que lidiar con la amenaza enemiga, también deberán aprender a moverse por el difícil terreno que ofrece la isla.

Es necesario invertir varias horas de juego para poder detectar cuáles son las posiciones estratégicas del escenario y cómo planear una emboscada exitosa. - Foto: Oficial de Activision

Según precisa el sitio web oficial del videojuego, este nuevo mapa incluye varios edificios en mantenimiento que brindan cobertura en torno a la edificación principal central y el faro que está en la isla, por ello es necesario invertir varias horas de juego para poder detectar cuáles son las posiciones estratégicas del escenario y cómo planear una emboscada exitosa.

Sin embargo, el faro de Pelayo no es el único mapa que llega con la tercera temporada del juego, pues se ha incluido el escenario llamado Black Gold, el cual se desarrolla como infiltración nocturna similar al modo NVG del Modern Warfare lanzado (2019).

Lista de todos los mapas y modos a los que podrán ingresar los jugadores durante el periodo de acceso gratuito:

Mapas principales 6v6: Farm 18, Shoot House, Shipment, Dome, Himmelmat Expo, Pelayo’s Lighthouse

Modos 6v6: Team Deathmatch, Hardpoint, Dominación, Kill Confirmed, Grind, Gun Game, Infected, One in the Chamber, All or Nothing

Mapas de tiroteo: Alley, Blacksite, Exhibit, Shipment.

Mapas de batalla: Santa Seña.

Modos de mapa de batalla: guerra terrestre, invasión.