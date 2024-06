El sencillo truco que recomiendan los expertos para proteger el celular de ataques

Al respecto, la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos (NSA) dio a conocer una de las recomendaciones más sencillas y efectivas para que los usuarios de iPhone y Android realicen en sus dispositivos y así, poder proteger información sensible de ataques cibernéticos.

¿Cómo proteger el celular de ataques?

Adicionalmente, la NSA advirtió que se deben tomar medidas proactivas que protejan el dispositivos y la información sensible, ya que este tipo de amenazas son cada vez más frecuentes y complejas. Además, sugirió desactivar el Bluetooth aún cuando no se utilice, actualizar el dispositivo y las aplicaciones lo antes posible y desactivar los servicios de ubicación cuando no sean necesarios.