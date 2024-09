En qué momento debe apagar, suspender o hibernar su computador para alargar su vida útil

Cuando se habla del cuidado y rendimiento de estas máquinas, muchas personas se enfrentan con una gran pregunta sobre el uso común de los computadores, pues como usuario no saben que es mejor, si apagar, suspender o tenerla en hibernación.

Suspender

Hibernación

Esta opción es ideal para los usuarios que no van a utilizar su computador por varias horas, puede ser en largas jornadas de mañana a tarde o de tarde a noche. La hibernación es una opción más segura para este tipo de periodos, sin embargo, esta función no se encuentra habilitada en todos los sistemas y es necesario generar su configuración previamente.

Apagar

Si no vas a usar tu equipo por varios días, apagarlo es la opción más segura para este caso. Así mismo, el equipo apagado garantiza que los componentes no sufran desgastes innecesarios y que su sistema realice los cambios necesarios, es decir, las actualizaciones y no quede vulnerable en su estado de seguridad.