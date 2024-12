Esta es la forma en que reaccionan las personas menos inteligentes, según la IA

El concepto de inteligencia ha sido ampliamente debatido en diversos campos, desde la psicología hasta la educación. Las personas con menor capacidad cognitiva, en términos generales, tienden a tener una manera particular de reaccionar ante situaciones cotidianas, sociales y emocionales. Es importante aclarar que la inteligencia no es un concepto único ni estático, y las personas pueden ser inteligentes en diferentes aspectos, como la emocionalidad, las habilidades sociales o la creatividad, incluso si no destacan en las pruebas convencionales de IQ. Sin embargo, las reacciones de aquellas personas con menores habilidades para procesar información de manera rápida y efectiva pueden ser más predecibles y, en ciertos casos, menos adaptativas que las de quienes tienen una mayor capacidad cognitiva.