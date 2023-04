Esta es la nueva actualización que dejará sin WhatsApp a varios celulares Android

Al ser una de las aplicaciones con mayor registro de uso por parte de los consumidores digitales, WhatsApp debe actualizarse de manera constante. Es por ello que lo más probable es que el servicio de mensajería instantánea deje de funcionar en un buen número de dispositivos debido a la última versión beta.

Teniendo en cuenta recopilaciones del portal tecnológico Computer Hoy, el funcionamiento de WhatsApp puede que llegue a su fin en varios dispositivos móviles que ya no serán compatibles con las últimas actualizaciones que Meta tiene consideradas hacer realidad para el aplicativo.

Una publicación de WaBetaInfo, escenario web que cubre todo lo relacionado con las modificaciones de la app del teléfono verde, sacó a la luz que con la que sería la nueva versión beta para Android se presentarán modificaciones que, hasta el momento, no se habían hecho notorias en WhatsApp, de modo que no se descarta que determinadas versiones del sistema operativo Android pierdan la compatibilidad.

WhatsApp Plus no está respaldado por Meta. (Photo by Beata Zawrzel/NurPhoto via Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

En otras palabras: “WhatsApp dejará de ser compatible en varios dispositivos Android. La lista obviamente parte de teléfonos con versiones de Android realmente anticuadas. De hecho, no sorprende a nadie que WhatsApp deje de funcionar en estos dispositivos. Pero no dejan de ser malas noticias para los usuarios con alguno de estos dispositivos”, consigna Computer Hoy.

En ese orden de ideas, aquellos usuarios que cuentan con la aplicación y su versión es menor a Android 5.0. sufrirán las posibles consecuencias, es decir, no les servirá la app de mensajería instantánea.

Aquellos usuarios que cuentan con la aplicación y su versión es menor a Android 5.0. sufrirán las posibles consecuencias, es decir, no les servirá la app de mensajería instantánea. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Versiones anticuadas

Los conocedores del tema tecnológico detallan que los dispositivos con versiones inferiores a Android 5.0. datan del año 2014. En ese sentido, algunos de los equipos más característicos de esa época son el Google Nexus 4 o el Samsung Galaxy S5.

Debido al auge e innovación de los teléfonos inteligentes, es preciso decir que este tipo de celulares ya no se encuentran en el mercado, pues tienen cierta cantidad de años de antigüedad; de hecho, para los expertos, son “versiones anticuadas”, ya que se considera que la vida útil de estas herramientas de comunicación es de cuatro a cinco años. En adición, también han llegado nuevas marcas a la competencia, tal como lo son Xiaomi o realme.

Sin embargo, no se descarta que algún usuario tenga un dispositivo con Android 5.0., en especial aquellos que hacen parte de la población de adultos mayores.

El mercado de la producción de teléfonos celulares cada vez más se expande. - Foto: Getty Images/iStockphoto

¿Qué pasa cuando se interactúa con un usuario que tiene WhatsApp Plus?

Lo primero que se debe aclarar es que todo usuario que tiene instalada la versión oficial de WhatsApp en su dispositivo móvil cuenta con las mismas opciones, ya sea para el sistema operativo Android o iOS. El blog oficial de WhatsApp indica que los datos que se registran en las conversaciones son protegidos, además existe la posibilidad de borrar o enviar los mensajes con condiciones específicas.

No obstante, quienes le dan uso a WhatsApp Plus no se ajustan a las mismas condiciones del aplicativo oficial del teléfono verde. Por lo tanto, cuando los usuarios de Plus reciben mensajes en la conversación del chat, ya sean de audio o texto, pese a que la persona que envía la misiva decide eliminar algo, los datos quedan registrados tal cual.

Apareció una nueva versión de WhatsApp Plus. - Foto: Composición de SEMANA usando el logo de WhatsApp

En efecto, si el contenido de la conversación resulta ser un documento confidencial o un mensaje incorrecto, aunque se elimina en WhatsApp, en la alternativa de Plus se puede observar sin problema alguno; de hecho, hay casos en los que parejas sentimentales optan por tener este aplicativo, bajo su propia responsabilidad.

Sumado a todo lo dicho, los expertos precisan que las conversaciones no permanecen “cifradas de extremo a extremo”, ya que las dos partes no utilizan el mismo servicio de mensajería instantánea.