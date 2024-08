Esta es la tecnología que definió la medalla de oro en atletismo masculino en los Juegos Olímpicos

Los Juegos Olímpicos de París 2024 se han distinguido no solo por la excelencia atlética, sino por la integración de tecnología de vanguardia en la definición precisa de los ganadores en las competencias más ajustadas.

La carrera de los 100 metros

La final de 100 metros planos de atletismo es, tradicionalmente, uno de los eventos más esperados en los Juegos Olímpicos, y París 2024 no fue la excepción. El 4 de agosto, el estadio Stade de France fue el escenario de una de las competencias más reñidas de todos los tiempos. Noah Lyles, de Estados Unidos, y Kishane Thompson, de Jamaica, cruzaron la meta en un tiempo idéntico de 9.79 segundos , lo que inicialmente planteó dudas sobre quién se llevaría la medalla de oro.

Este resultado no solo definió al campeón de la prueba, también destacó la importancia de la tecnología en la resolución de disputas tan ajustadas. Según el reglamento de la Federación Internacional de Atletismo, “el tiempo de llegada se determina por la primera parte del torso del atleta en cruzar la meta, excluyendo la cabeza, el cuello, los brazos, las piernas, las manos y los pies”.

“Pensé que Thompson lo tenía al final. Me acerqué a él mientras esperábamos y le dije: ‘Creo que lo tienes, bien hecho’, y luego apareció mi nombre y dije: Dios mío, soy increíble”, explicó Lyles a los medios. “Voy a ser honesto, no estaba listo para verme de primero y es la primera vez que digo esto. No estaba listo para verlo”, añadió.