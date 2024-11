Estas son las cuatro cosas que nunca debe hacer con su celular porque se podría dañar en tiempo récord

Prácticas que afectan el rendimiento del celular

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta es la descarga de aplicaciones desde sitios no oficiales o fuentes no verificadas, fuera de tiendas como Google Play Store en el caso de Android. Estas aplicaciones pueden no contar con las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos personales, y pueden contener malware que afecte el rendimiento del sistema, ralentizando el dispositivo e incluso causando fallos en funciones básicas.

En la misma línea, un hábito común que puede dañar el teléfono es el uso de cargadores no compatibles. Muchas personas recurren a accesorios no originales que no cumplen con los estándares de seguridad, lo que puede afectar la carga del dispositivo y no garantizar una carga segura. El uso de cargadores adecuados es fundamental para asegurar un rendimiento óptimo y evitar daños a largo plazo.