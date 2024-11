Estas son las tácticas más comunes utilizadas por los estafadores: no caiga

Los peligrosos prefijos que no debe contestar para evitar que delincuentes dejen sus cuentas bancarias en ceros

Conozca las tácticas de los estafadores

Cuando un estafador se comunica con usted por teléfono o correo electrónico, utiliza un lenguaje que hace parecer que hay un problema que usted debe resolve r. Por ejemplo, el estafador lo contacta por correo electrónico para decirle que su declaración de impuestos tiene un error y que, si no lo soluciona, tendrá problemas.

Conozca las estafas más comunes

El simple hecho de estar al tanto de las estafas típicas puede ayudar, dicen los expertos. En particular, con frecuencia las llamadas automáticas están dirigidas a personas vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidades y gente con deudas.

Los datos personales es información sensible que se debe proteger. | Foto: Getty Images

“Si recibe una llamada automática de la nada que reproduce un mensaje grabado para que compre algo, simplemente cuelgue”, sugirió James Lee, director de operaciones del Identity Theft Resource Center. “Y haga lo mismo con los mensajes de texto: cada vez que los reciba de un número que no conoce y le pidan que pague, transfiera o haga clic en algo sospechoso ”.

Las así llamadas “estafas románticas” suelen estar dirigidas a individuos solitarios y aislados, según Will Maxson, subdirector de la División de Prácticas de Mercadotecnia de la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés). Estas estafas pueden llevarse a cabo durante períodos de tiempo más largos, que incluso pueden ser de años.

La única información que un empleador legítimo debe solicitar al inicio del proceso es la relacionada a sus habilidades, su experiencia laboral y su información de contacto, agregó Velásquez. En general no es necesario compartir otros detalles con un empleador hasta que haya recibido una oferta.

“¿Le pidieron que ingrese el apellido de soltera de su madre? Diga que es otra cosa: Parmesano u otra palabra que no olvide”, aconseja Terri Miller, especialista en educación del consumidor de la FTC. “De esta manera, los estafadores no podrán usar la información que encuentren para robar su identidad”.

Al comprar o vender productos en el Marketplace de Instagram o Facebook, tenga en cuenta que no todos los que se comunican con usted tienen las mejores intenciones.

Para evitar ser estafado al vender a través de una plataforma en línea, la FTC recomienda verificar los perfiles de los compradores, no compartir ningún código enviado a s u teléfono o correo electrónico, y evitar aceptar pagos en línea de personas desconocidas.

No conteste si no sabe quién llama

A menudo los estafadores se comunican por teléfono. Ben Hoffman, director de Estrategia y Productos de Consumo en el banco Fifth Third Bank, recomienda que no conteste llamadas entrantes desconocidas.