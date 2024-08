Este aclamado y exclusivo título de Xbox, que cuenta con 40 millones de jugadores, llegaría a PS5

La mañana de este viernes, la web se ha llenado de nuevos informes que sugieren que Microsoft tiene planes para lanzar Forza Horizon 5 en la PS5. Diversas fuentes cercanas a Microsoft indican que el juego está siendo adaptado para el hardware de Sony, aunque aún no se ha precisado una fecha de lanzamiento.

Para añadir más intriga, estas fuentes también mencionan que Microsoft hará un anuncio sobre un puerto de Xbox para PS5 en breve, pero este no será Forza Horizon 5 . En su lugar, hay otro juego en desarrollo. Parece que Microsoft está trabajando en dos importantes adaptaciones de Xbox para PS5.

Uno de ellos es Forza Horizon 5 y el otro aún no ha sido revelado. Hace unas semanas, se mencionó la posibilidad de que Microsoft portara la Halo Master Chief Collection a PS5, y también se discutió sobre la serie Gears . Sin embargo, es posible que estos rumores anteriores hayan sido simplemente especulaciones, según Glitched .

Microsoft ha mostrado interés en llevar sus juegos a PS5. Ya se ha visto que títulos como Grounded, Hi-Fi Rush y Sea of Thieves están disponibles en PlayStation, y también se espera que DOOM: The Dark Ages llegue a PS5, con rumores adicionales sobre Indiana Jones y The Great Circle.