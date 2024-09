Este es el motivo por el que WhatsApp tomaría la radical decisión de suspenderle la cuenta

No obstante, a pesar de su utilidad, en ocasiones los usuarios enfrentan problemas que les impiden utilizar la aplicación con normalidad, lo que puede generar frustración y preocupación. Un ejemplo de esto es cuando aparece el mensaje: “Esta cuenta ya no puede usar WhatsApp”, impidiendo el acceso a mensajes y chats. ¿Por qué ocurre esto y cómo puede resolverse?

¿Por qué WhatsApp podría suspender una cuenta?

Como se mencionó previamente, una de las razones es el uso de aplicaciones de terceros que no cumplen con las medidas de seguridad necesarias para proteger los datos de los usuarios. También puede ocurrir por compartir contenido inapropiado, como fotos y videos discriminatorios, o por el envío de mensajes no solicitados, que la plataforma podría considerar como spam.

“El uso de una aplicación no autorizada o de un dispositivo no compatible infringe nuestras Condiciones del servicio y puede ocasionar la suspensión de la cuenta. Una aplicación no oficial es desarrollada por terceros y no cumple con nuestras Condiciones del servicio. No avalamos el uso de estas aplicaciones debido a que no podemos validar sus prácticas de seguridad”, puntualizan.