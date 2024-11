Estos son los mejores juegos para dispositivos móviles según la inteligencia artificial

En la actualidad, los teléfonos inteligentes no solo sirven para comunicarse, sino que se han convertido en potentes dispositivos de entretenimiento. Los juegos móviles han ganado gran popularidad debido a su accesibilidad, variedad y la constante innovación que ofrecen. A continuación, te presentamos los cinco mejores juegos para celular en 2024, ideales para disfrutar en cualquier momento y lugar.

Call of Duty: Mobile

Call of Duty: Warzone Mobile, nuevo videojuego para dispositivos móviles. | Foto: Oficial Activision

Para los amantes de los juegos de disparos, Call of Duty: Mobile es una opción obligada. Este juego combina los mejores aspectos de la famosa saga Call of Duty , adaptándolos para la pantalla táctil. Ofrece una experiencia completa de FPS con modos clásicos como Deathmatch y Battle Royale , además de mapas y armas icónicas de juegos anteriores de la franquicia.

El control y la jugabilidad de Call of Duty: Mobile se destacan por ser intuitivos , con opciones de personalización y una amplia gama de configuraciones para adaptarse a diferentes estilos de juego. El modo Battle Royale , que permite hasta 100 jugadores en un solo mapa, ofrece una experiencia llena de adrenalina y acción constante. Además, el juego es gratuito, aunque incluye compras dentro de la aplicación para obtener mejoras cosméticas y otros elementos.

Among Us

Among Us se ha convertido en un fenómeno global desde su lanzamiento. Este juego multijugador en línea, creado por InnerSloth, pone a los jugadores en un escenario en el que deben trabajar juntos para completar tareas en una nave espacial, mientras intentan identificar al impostor que sabotea las misiones y elimina a los demás jugadores. La clave del juego es la cooperación y la estrategia, además de la capacidad de engañar a los demás para no ser descubierto como el impostor.