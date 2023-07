Estos son los puertos HDMI en los que se debería conectar una consola de videojuegos

- Foto: T3 Magazine/Future via Getty Ima

Los usuarios que cuentan con un Smart TV, probablemente se han percatado que este tipo de aparatos cuentan con uno o más entradas HDMI (High-Definition Multimedia Interface), ya sea en la parte de atrás o lateral. Esta conexión unificó en un solo cable la señal de audio y video, dejando sin ninguna posibilidad el sistema RCA (cable amarillo, rojo y blanco).

Por tal motivo, todas las consolas de videojuegos, sistemas Blue Ray, dispositivos Roku, computadores, entre muchos otros, tienen la posibilidad de conectarse al televisor inteligente.

A pesar de que los puertos HDMI del Smart TV tienen cierto parecido, no todos cuentan con las mismas funciones, debido a que algunos pueden ser mejor que otros. Por eso, se recomienda revisar cada uno de ellos y evitar de esa forma conectar la consola u otro dispositivo en una entrada equivocada, lo que puede llegar a provocar una mala calidad de imagen y sonido.

El puerto HDMI se ha hecho de uso universal para varios dispositivos. - Foto: Getty Images

De acuerdo con el portal Xataka, si la persona tiene una consola de videojuegos de última generación, se debe conectar al puerto HDMI 2.1 del Smart TV, debido a que admite una resolución 4K a 120 Hz u 8K a 60 Hz. De igual forma, ofrece una frecuencia de actualización variable y un modo automático de baja latencia.

No obstante, es importante mencionar que no todos los televisores poseen este tipo de puerto. Por ejemplo, si el modelo es muy viejo, solo tendrá puertos HDMI 2.0, que si bien permite la conexión de la consola de videojuegos, los usuarios no disfrutarán la máxima calidad de audio y video que brindan las últimas generaciones de estos aparatos.

Si el televisor es moderno, lo más seguro es que cuente con tres entradas HDMI. Por lo general, todas son HDMI 2.1; sin embargo, existen algunas marcas que añaden la versión anterior. En ese sentido, existe la posibilidad de que el Smart TV cuente con una entrada HDMI 2.1 y dos HDMI 2.0.

Existen otros televisores que cuenta con la entrada HDMI ARC. Este puerto hace posible enviar el audio del televisor a una barra de sonido u otro sistema que sea más potente, sin la necesidad de emplear de forma paralela el cable de fibra óptica que generalmente manejan dichos equipos.

Existen otros televisores que cuenta con la entrada HDMI ARC. - Foto: Getty Images

La forma de ver YouTube, Netflix en un televisor viejo que no deja instalar aplicaciones

Con el paso del tiempo, los televisores han experimentado una notable evolución en su sistema operativo, el cual permite que estos dispositivos obtengan nuevas capacidades que ayudan a brindar una mejor experiencia al momento de visualizar series, películas o jugar videojuegos.

No obstante, se puede presentar que el televisor no tenga las funciones necesarias para acceder a internet, motivo por el cual no se podrán instalar las aplicaciones que actualmente tienen estos aparatos; es decir, YouTube, Netflix, Spotify, entre otras plataformas streaming.

YouTube es una de las plataformas de video más utilizadas en el mundo. - Foto: SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Por tal motivo, el portal La República de Perú da a conocer una serie de métodos para contar con estos servicios en un televisor viejo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que será necesario tener un dispositivo móvil actualizado y un computador portátil. También será necesario un puerto HDMI por parte del televisor, debido a que se necesita conectar los dispositivos por cable.

Cable HDMI

En este método será necesario conectar el cable HDMI del computador portátil con el televisor. Una vez hecho este paso, se podrá visualizar todos los programas y funciones del ordenador en el televisor.

Chromecast

El chromecast es un gadget de Google que se conecta al puerto HDMI del aparato, el cual permite visualizar contenidos de otros smartphones. Este aparato se debe comprar y seguir las instrucciones señaladas en la caja del producto. Una vez realizado, las personas podrán disfrutar de cualquier servicio streaming en el televisor.