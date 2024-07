Evite quedarse sordo: este es el tipo de audífonos que utiliza a diario y no son aptos para abusar del volumen al escuchar música

Los audífonos se han convertido en una parte esencial de la vida cotidiana de millones de personas. Desde escuchar música hasta realizar llamadas telefónicas, estos dispositivos ofrecen comodidad y privacidad en la era digital. Sin embargo, no todos los audífonos están diseñados para un uso prolongado y a altos volúmenes, y su uso indebido puede tener consecuencias graves para la salud auditiva.

Aunque son populares por su portabilidad y discreción, no son aptos para abusar del volumen al escuchar música. Estudios han demostrado que el uso prolongado de auriculares de botón a volúmenes elevados puede causar daños permanentes al oído interno.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se recomienda no superar los 60 minutos al día de escucha a un volumen no superior al 60% del máximo de los dispositivos. No obstante, muchos usuarios de auriculares de botón superan estas recomendaciones, a menudo sin darse cuenta del daño que pueden estar causando a su audición. La exposición prolongada a sonidos fuertes puede llevar a la pérdida auditiva inducida por ruido (PAIN), una condición irreversible que afecta la calidad de vida.