Google lanza nueva función: la ‘dark web’ será monitoreada para evitar filtración de datos de los usuarios

En marzo del pasado año, presentó nuevas funcionalidades enfocadas a preservar la seguridad de los suscriptores de Google One, entre las que se encontraba el acceso a su red privada virtual (VPN, por sus siglas en inglés), así como un informe que permitía conocer a estos usuarios si sus datos personales se encontraban en la web oscura.

Ahora, Google ha anunciado que a finales de este mes de julio, los informes de la dark web ya no requerirán de una membresía de Google One, si no que todos los usuarios que hayan iniciado sesión en sus cuentas de Google podrán utilizar la función de forma gratuita.