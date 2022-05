¿Hay o no lanzamiento del teléfono plegable de Google?

A pesar de todas las filtraciones que han aparecido en redes y en internet, se retrasó una vez más la llegada del teléfono plegable de Google, la cual estaba prevista para el cierre de este 2022.

De este nuevo teléfono inteligente del gigante Google, se conoce que lleva tiempo trabajando en el Pixel Notepad, como se le llama internamente a este smartphone. Según unos registros encontrados en Android 12L a principios de año, con un diseño que permitiría su pliegue hacia dentro.

Este equipo, no obstante, ya fue cancelado a finales de 2021, por no poder competir con los Galaxy Fold de Samsung en mercados como Estados Unidos y Europa, lo suponía que este dispositivo no iba a llegar ni en 2021 ni en la primera mitad de 2022.

Tampoco se verá en lo que queda de año, según informan en The Elec, que cita a fuentes conocedoras de este tema. Pese a que Google habría planeado su aparición en el último trimestre del año, ahora lo habría pospuesto a 2023. El motivo, según indican las fuentes, es que el dispositivo no sería todo lo completo que Google querría.

The Elect señaló que Samsung Display sería el proveedor de la pantalla, como único fabricante de pantallas OLED flexibles para este tipo de equipos. Alcanzaría una diagonal de 7,57 pulgadas, mientras que la pantalla secundaría sería de 5,78 pulgadas.

A principios de mes, Google adelantó, en el marco de su conferencia anual de desarrolladores, los dispositivos que están por llegar, entre los que se encuentran su primer reloj inteligente, la familia Pixel 7 de ‘smartphones’ y una tableta con procesador Tensor que llegará el próximo año. En ningún momento hizo referencia a un terminal plegable.

Apple trabaja en una pantalla secundaria para el primer iPhone plegable

Apple está probando pantallas de tinta electrónica a color con tecnología Electronic Paper Display (EPD) de E Ink, con el objetivo de usarlas para la cubierta o panel secundario de sus próximos dispositivos plegables.

Este tipo de tecnología de tinta electrónica de color se utiliza generalmente en libros electrónicos, aunque tal y como señaló recientemente E Link, se puede adaptar a las necesidades de dispositivos plegables, tanto de tipo libro como enrollables.

La compañía tecnológica estadounidense comenzó en enero de 2021 las pruebas de su pantalla flexible para iPhone, momento en que Bloomberg anticipó que tendría una bisagra invisible y que la electrónica estaría ubicada detrás del panel.

Ahora, el analista Ming-Chi Kuo ha indicado a través de Twitter que la compañía está probando pantallas de tinta electrónica más eficientes, debido a su bajo consumo, con el objetivo de usarlas para la pantalla secundaria de sus dispositivos plegables.

“Apple está probando Electronic Paper Display (EPD) de E Ink para la pantalla de cubierta de futuros dispositivos plegables y otras aplicaciones similares dirigidas a tabletas”, ha comentado Kuo en la red social.

Este analista ha señalado que la EPD a color “tiene el potencial de convertirse en una solución principal” para los dispositivos plegables de la marca “gracias a su excelente ahorro de energía”.

Por el momento, se desconoce cuáles serán las próximas aplicaciones de esta tecnología de tinta electrónica a color en los dispositivos de Apple, ya que, como recuerda TechCrunch, no se espera el lanzamiento del primer iPhone plegable hasta 2025.

*Con información de Europa Press.