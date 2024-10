¿Hey Google no responde?: Guía para resolver los problemas del asistente de voz

El asistente de Google se ha convertido en una herramienta clave en la vida diaria de millones de usuarios, facilitando tareas desde el control de dispositivos inteligentes hasta la búsqueda de información en tiempo real. Sin embargo, es común que, en ocasiones, el comando de activación “Hey Google” no funcione correctamente.

Verificar la configuración del asistente en Android

Para los usuarios de dispositivos Android es esencial comprobar que las opciones relacionadas con el asistente estén correctamente habilitadas si el asistente no responde a “Ok Google”. Se recomiendan los siguientes pasos:

| Foto: Anadolu via Getty Images

El asistente de Google es una herramienta esencial para algunos usuarios. Sin embargo, en alguna ocasión el comando 'Hey Google' puede desconfigurarse. | Foto: Anadolu via Getty Images

Tenga en cuenta que debe configurar las cuentas, Google explica que: “Si has iniciado sesión en tu cuenta de Google Workspace for Education desde tu dispositivo y no puedes activar “Hey Google”, es posible que el administrador haya desactivado los ajustes necesarios para que funcione esta palabra de activación”.