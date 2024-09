Instagram lanza importante función que ‘promete’ mantener a salvo la seguridad de usuarios menores de edad

| Foto: NurPhoto via Getty Images

La configuración de privacidad mantiene segura la información personal del usuario. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La red social ha indicado primero que estas nuevas cuentas son privadas por defecto, de manera que los adolescentes tendrán que aceptar a sus nuevos seguidores y las personas que no les sigan no podrán ver su contenido ni interactuar con ellos.

| Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Instagram es una red social popular en varios países. | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Los adultos, por su parte, podrán conocer con quién chatean sus hijos adolescentes, establecer límites diarios -una vez alcanzados, no será posible acceder de nuevo a la ‘app’- y bloquear el uso de Instagram en estas cuentas durante períodos de tiempo específicos.

Estos también podrán activar la supervisión parental sobre estas cuentas y aprobar cualquier cambio, desde el apartado de Ajustes, independientemente de la edad del adolescente. No obstante, también podrán permitir que los propios jóvenes gestionen su configuración.