Inteligencia artificial revela cuántas veces es recomendable usar el inodoro antes de bajar la cisterna

El agua, un recurso invaluable para la vida en la Tierra, enfrenta una creciente presión debido al crecimiento de la población y al cambio climático. En muchas regiones del mundo, el suministro de agua dulce es limitado, lo que hace que el uso eficiente del agua sea una prioridad urgente . Sin contar el racionamiento de agua en la ciudad de Bogotá y once municipios de Cundinamarca, ante la preocupante situación que se registra por la escasez del recurso en los diferentes embalses que le sirven a la capital del país.

El baño es uno de los principales consumidores de agua en los hogares modernos. Cada vez que se tira de la cadena del inodoro, se utiliza una cantidad significativa de agua, contribuyendo al desperdicio si no se hace de manera eficiente. De ahí surge la pregunta crucial: ¿con qué frecuencia se debe tirar de la cadena para mantener un equilibrio adecuado entre la higiene y el ahorro de agua?

¿Cuántas veces es recomendable usar el inodoro antes de bajar la cisterna?