Joven denunció nueva modalidad de estafa con créditos a través de Nequi; aseguró que los estafadores la trataron de “ladrona”

Sin embargo, la bogotana reconoció que no entendía muy bien cómo operaban los delincuentes, hasta que desafortunadamente le pasó a ella.

“Me llegó un mensaje un día de una consignación a mi cuenta”, contó. No obstante, al poco tiempo de recibir ese dinero que no había solicitado, explicó que le empezaron a escribir vía WhatsApp indicándole que dicha suma de dinero había sido enviada a su cuenta por error, razón por la que le solicitaron devolverla.

Al notar que el número remitente no coincidía con el de la cuenta que realizó la transferencia y que tampoco accedieron a enviarle un pantallazo de la transacción, la joven decidió comunicarse directamente con la entidad antes de realizar cualquier acción, pero durante este proceso, afirmo que los presuntos estafadores se volvieron insistentes.

Mientras ellos pedían que se realizara la devolución inmediata del dinero, Karen Tatiana mencionó que al contactarse a la línea de atención al cliente de Nequi, le indicaron que no realizara ninguna devolución directa ya que, de acuerdo con el protocolo de la empresa, en casos de consignaciones erróneas, la persona afectada es quien debe comunicarse con la entidad para iniciar el proceso de devolución.

“Llamé a Nequi, me dijeron que no. Que tenga la plata ahí y el proceso debe hacerlo directamente la persona llamando a Nequi y, ahí, nosotros le decimos que la devuelva, pues que acepte la devolución”, detalló.

Además, aseguró que la amenazaron y expresaron que tenían información importante como cédula y número de expedición. “Me dijeron que me iba a arrepentir” , agregó.

Dos meses después, la joven se enteró de la verdadera intención de los estafadores. “Me llegó una notificación de RapiCredit, que yo estaba en mora de un crédito que había sacado supuestamente. Debía el doble de la plata que me había llegado”, dijo.

Con su denuncia, la joven espera dejar constancia que de que ella no había solicitado ningún crédito con RapiCredit, expresando su preocupación por los protocolos de seguridad de dicha entidad.

“Me bajaron el crédito. No me cobraron los intereses porque estaba demostrando que había sido un proceso de fraude. Si les llega a pasar esto, revisen su data crédito, esperen y no devuelvan la plata todavía”, alertó.