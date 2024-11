La función que debe desactivar en Google Chrome para evitar las molestas notificaciones emergentes y navegar sin interrupciones

Entre las características que generan mayor frustración se encuentra una función en particular: las notificaciones emergentes, que aparecen al copiar enlaces, imágenes o, en próximas versiones, incluso texto. Estas alertas, aunque útiles en algunos casos, pueden volverse una verdadera molestia si no se gestionan adecuadamente.

El problema radica en que, al visitar ciertas páginas, el navegador despliega una ventana emergente, solicitando permiso para enviar notificaciones. Para quienes no prestan atención o no comprenden del todo el alcance de esta función, aceptar dichas notificaciones puede resultar en una avalancha de mensajes no deseados. A largo plazo, esto no solo genera distracciones, sino también una sensación de invasión a la privacidad de la navegación en sistemas como Windows o macOS, desde la versión 130.