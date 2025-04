Aranceles: advierten que no es buena idea una actitud retaliatoria de Colombia; subirían los precios del pollo, los huevos y el cerdo

¿Por qué? “Estructuralmente este acuerdo de libre comercio lo que implica es que la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos se pactó en el marco de la no existencia de aranceles, de eliminar completamente los aranceles para el comercio recíproco entre las partes. Al haber decidido el gobierno de los Estados Unidos la imposición de un arancel del 10 % generalizado para el comercio bilateral con Colombia, eso significa, desde el lado de Estados Unidos, un mensaje de que la relación bilateral se rompe en el marco del acuerdo de libre comercio que se había firmado”, asegura Fajardo.

Frente a la posibilidad de que realmente los aranceles anunciados se conviertan en un instrumento para avanzar en lo que consideran algunos expertos una verdadera negociación, por ejemplo, en la implementación de reformas aduaneras, protección de propiedad intelectual, eliminación de requisitos injustificados, entre otros, Fajardo considera que hacia allá podría desembocar esta situación. “Pero eso depende de la rapidez y de la audacia con la que el gobierno colombiano actúe a través de sus canales diplomáticos y comerciales. No esperar a que los aranceles ya queden decretados y empiecen a entrar en vigor, para evitar efectivamente que Colombia sea forzada también a implementar medidas retaliatorias”, dijo.

Distintos sectores en Colombia podrían ser impactados por la decisión del Gobierno Trump, de incrementar aranceles. Si bien, este aumento para Colombia no fue tan alto frente a otros países, la pregunta que se hacen analistas es quién va a asumir ese incremento y cómo golpeará las rentabilidades. | Foto: Cortesía Previsora Seguros

¿Cuál es la razón? “ Las exportaciones cafeteras de Colombia a los Estados Unidos representan más de la mitad de las exportaciones totales de café colombiano al mundo. Y, además, estamos hablando de si un importador de café va a querer mantener unos márgenes relativamente altos, ese 10 % lo va a resultar teniendo que cubrir el exportador colombiano. Eso pasa también para el aguacate hass. Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de este producto desde Colombia. Si le cobran el 10 %, con toda seguridad, un importador le va a decir que no quiere sacrificar eso en su margen, y le dice al exportador que lo sacrifique en el precio de exportación. Entonces, al final, el exportador colombiano es quien resulta asumiendo esos sobrecostos”, aseguró.

Uno de los puntos críticos, es la vigilancia que tendrá Estados Unidos sobre las relaciones de los diferentes países con China. Según Fajardo, “en esto hay que ser muy cautos porque cualquier frase puede ser muy peligrosa. Colombia, en mi opinión, debería privilegiar la relación con Estados Unidos, en lugar de la de China”, aseguró, al tiempo que advirtió que hoy, la Organización Mundial de Comercio debería estar liderando “la diplomacia” frente a Estados Unidos, para que no se rompa el orden. “Pero la OMC desde su creación, tiene un problema estructural: las decisiones que debe tomar son por consenso, todos tienen que estar de acuerdo y cuando eso sucede, no pasa nada porque siempre habrá una altísima probabilidad de que al menos un país no esté de acuerdo con algo”, puntualizó.