La hora en que debe apagar el ‘router’ wifi para evitar un aumento en el consumo de energía

Por fortuna, apagar el dispositivo durante las horas adecuadas no solo puede reducir los costos de electricidad, sino también contribuir a una mejor gestión de los recursos energéticos. En promedio, un router doméstico consume entre 6 y 15 vatios por hora, lo que puede parecer insignificante a corto plazo , pero su consumo acumulado a lo largo de un mes o un año puede representar un gasto considerable en la factura de electricidad.

Esto es especialmente cierto en los hogares donde el router permanece encendido las 24 horas del día, sin interrupción, incluso durante las horas de sueño o cuando no hay nadie en casa. El aumento en el costo de la energía ha llevado a muchos a buscar formas de reducir su consumo eléctrico. Apagar el router durante las horas en las que no se utiliza es una estrategia sencilla, pero efectiva.

¿Cuál es la mejor hora para apagar el router?

La clave está en identificar esos momentos del día en que no es necesario mantenerlo encendido. Pero, ¿cuál es esa hora? Todo depende en gran medida de los hábitos de cada hogar, pero existen algunos patrones comunes que se pueden aplicar para maximizar el ahorro de energía. Durante la noche, la mayoría de las personas no utilizan el internet, ya que están descansando.

Además, si en el hogar no hay personas que trabajen desde casa o no se requiere el uso de internet durante el horario laboral, el router también puede apagarse durante el día, cuando todos estén fuera. Por ejemplo, si la casa queda vacía desde las 8 a.m. hasta las 6 p.m., se puede desconectar el router durante ese tiempo para evitar un gasto innecesario.