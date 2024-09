La opción ‘secreta’ de Google que debe activar para detectar contenido no deseado en los chats

Mensajes de Google admitieron que, cuando la opción de ‘Protección contra spam’ está activada, busca una serie de patrones conocidos para detectar contenido no deseado en los chats mediante modelos de aprendizaje automático ( machine learning ) integrados en el dispositivo.

En este sentido, Google ha matizado que durante este proceso “no comparte ni envía contenido” de los mensajes a sus servidores, a menos que el usuario marque estas comunicaciones como spam . Asimismo, aunque el dispositivo no tenga conexión, esta función puede detectar en él contenido no deseado.

Según los permisos que se hayan habilitado, la información de spam se enviará a Google de forma anónima para mejorar los sistemas de protección de los usuarios y evitar situaciones de abuso, tal y como ha señalado en el documento. Asimismo, ha adelantado que, de forma temporal, Google almacenó los números de teléfono de los mensajes recibidos de usuarios que no figuren en la lista de contactos, así como el país de origen del receptor y “otra información no identificable”. Con ello, ha insistido en que no almacena datos como el nombre o el número de teléfono.