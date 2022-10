Lanzan tráiler de Need for Speed Unbound, ¿volvió el espíritu ‘rápido y furioso’ al juego?

EA Games ha revelado las primeras imágenes sobre la próxima entrega que llegará para la saga de videojuegos de carreras Need for Speed (NFS), título que contaría con una estética basada en carreras nocturnas clandestinas y persecuciones contra patrullas de la Policía.

Se trata de Need for Speed Unbound, un juego desarrollado por el estudio Criterion Games y cuya trama girará en medio de una competencia clandestina llamada The Grand, la cual convoca a corredores callejeros para que pongan a prueba sus habilidades mientras burlan los controles de las autoridades.

De acuerdo con el anuncio de EA, este título ofrecerá un modo campaña que tendría una narrativa inmersiva desarrollada en las calles de Lakeshore; además, el juego brindará opciones para mejorar y personalizar los autos que vayan obteniendo.

El estudio también aseguró que esta entrega se ajustaría a las tecnologías de las consolas de nueva generación y por ello brindaría resolución 4K a 60 FPS.

“Estamos inspirados para crear un universo verdaderamente auténtico, donde los jugadores se vean representados a sí mismos dentro el juego. La experiencia visual de Unbound redefine las expectativas, con un nuevo estilo artístico característico que da vida a los grafitis, intensifica la competencia y genera acción de alta velocidad y adrenalina”, relató Kieran Crimmins, director creativo de Criterion Games, en una nota de prensa.

¿Qué novedades tendrá Need for Speed Unbound?

La historia del juego inicia a partir de un robo en un taller mecánico familiar que separa a dos amigos e introduce a un corredor novato en un viaje para ganar y recuperar el automóvil invaluable que fue robado. Así las cosas, la nueva entrega de Need for Speed incluye:

El juego contaría con un amplio repertorio de artículos estéticos que ayudarían a personalizar los autos con un estilo único; además, mientras los jugadores recorren las calles podrán adquirir nuevas herramientas con efectos visuales y de sonido. Se incorporó la opción de ‘ráfagas de Nitro’ entre otros elementos que premian un estilo de conducción original.

La entrega también incorporó nuevos elementos para las persecuciones contra la Policía, por lo que los corredores contarán con más recursos para poder evadir a las patrullas que van en grupo junto a otros dispositivos que las autoridades usarán para detener al piloto. Sin embargo, cada persecución puede brindar grandes recompensas o altas pérdidas en caso de que el jugador sea arrestado.

La banda sonora cuenta con reconocidos artistas de hip hop, entre otros géneros musicales.

¿Cuándo se lanzará Need for Speed Unbound?

El juego estará disponible para reserva hasta el 29 de noviembre de 2022 y será lanzado en tiendas físicas o digitales a partir del 2 de diciembre de 2022 para PlayStation 5, Xbox Series X/S y PC a través de EA app, Origin, Steam y la tienda de Epic.

De acuerdo con EA Games, este nuevo juego tendrá valor de $69,99 dólares, cerca de 322.899 pesos colombianos.

Cabe destacar que los usuarios que cuenten con el servicio de EA Play también podrán jugar el juego de forma anticipada a partir del 29 de noviembre.

Battlefield 2042 presenta el evento Los Aniquiladores

‘Dice’ anunció un nuevo evento para Battlefield 2042, el cual tendrá el nombre de Los Aniquiladores y buscará llevar a los jugadores al interior de un escuadrón de asesinos despiadados, que son especialistas en capturar ubicaciones clave y en el combate cuerpo a cuerpo.

Este evento ofrecerá las siguientes novedades: