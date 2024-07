¿Le llegó un producto sin que lo pidiera? Tenga cuidado, así es la nueva modalidad de estafa que lo pone en riesgo

El brushing se ha convertido en una modalidad de estafa cada vez más prevalente en Estados Unidos. Este esquema involucra el envío de productos no solicitados a consumidores desprevenidos y tiene implicaciones más serias de lo que podría parecer a simple vista.

Aunque recibir productos gratuitos podría parecer inofensivo, el brushing tiene varias consecuencias negativas. Primero, puede indicar que los datos personales del destinatario han sido comprometidos. Si un estafador tiene acceso a la dirección de una persona, es posible que también tenga otra información sensible, como números de teléfono y correos electrónicos, lo que abre la puerta a otros tipos de fraudes.

Nueva modalidad de estafa con la recepción de productos no solicitados. | Foto: Getty Images

A su vez, tiene un impacto negativo en los vendedores legítimos. Aquellos que no participan en prácticas fraudulentas pueden ver cómo sus productos son eclipsados por los de los estafadores, quienes han manipulado el sistema para obtener una ventaja injusta. Esta competencia desleal puede desalentar a los vendedores honestos y perjudicar la integridad del mercado.

Para los consumidores, existen varias señales que pueden indicar que están siendo víctimas. La llegada de paquetes no solicitados, especialmente si contienen productos de bajo valor, es el signo más evidente. En estos casos, se recomienda no utilizar ni devolver los productos, y reportar el incidente a la plataforma de comercio electrónico correspondiente. También es aconsejable revisar y monitorear regularmente la actividad de cuentas bancarias y tarjetas de crédito para detectar posibles usos no autorizados. La prevención también recae en la protección de los datos personales.