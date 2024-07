Los electrodomésticos que debe desenchufar antes de salir de viaje para evitar aumento en la factura de luz

Los electrodomésticos son indispensables en nuestra vida diaria, ya que nos permiten optimizar el tiempo dedicado a las tareas del hogar, especialmente en la cocina y la limpieza, haciendo todo más práctico. Entre los más comunes se encuentran la lavadora, la nevera, el horno, el microondas, la freidora de aire y las aspiradoras. No obstante, es importante tener en cuenta que un uso inadecuado de estos dispositivos puede reflejarse en la factura de luz o en graves accidentes.

Estos aparatos se utilizan con regularidad, por lo que no siempre es práctico desconectarlos, a diferencia de otros que sí pueden permanecer fuera del tomacorriente cuando no se usan durante varios días o períodos extensos. Por ejemplo, apagar la nevera puede dañar los alimentos al no poder mantenerse conservados, pero hay otros aparatos cuyo uso debe ser prudente para evitar accidentes.