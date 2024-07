Los sencillos ajustes que debe hacerle al celular para que la batería le dure más horas

Uno de los aspectos que puede influir en la calidad de la batería es no respetar los ciclos de carga. Según expertos en el área, se recomienda mantener la carga de la batería entre un 20 % y un 80 %. Mantenerla dentro de estos límites puede prolongar significativamente su vida útil.

Por otra parte, el uso de accesorios no originales o que no corresponden a la referencia de su teléfono puede tener efectos negativos en los componentes internos del móvil. Los cargadores genéricos no siempre suministran la corriente eléctrica suficiente, lo que puede resultar en un aumento de la temperatura de la batería y, en casos extremos, provocar accidentes como incendios o cortocircuitos.