Mark Zuckerberg se pone en ‘modo Elon Musk’; radical medida para los empleados de Meta

Los empleados no tendrán otra opción más que aceptar la decisión.

Meta, casa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, empresas lideradas por Mark Zuckerberg, sigue ordenando la casa luego de la pandemia y en medio de importantes movimientos en el mundo tecnológico, los cuales han provocado despidos masivos en las grandes compañías de este sector.

Facebook no ha sido inmune a este fenómeno y, mientras establece cuántas personas perderán su trabajo, los colaboradores de Zuckerberg, que prestan sus servicios a Instagram, están afrontando una decisión que los ha dejado con la boca abierta.

Si bien la pandemia obligó a muchas personas a trabajar de forma remota y desde sus casas, con el control de la covid-19 y las medidas que se adoptaron para regresar a la normalidad, algunas compañías ordenaron la vuelta paulatina a las oficinas, mientras que otras fueron mucho más flexibles y dejaron a sus empleados seguir desde sus casas.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, tiene un gran interés en desarrollar el metaverso. - Foto: AP

Meta ha sido una de las empresas inconformes con la ausencia en las oficinas y ha ordenado a sus colaboradores en Reino Unido retornar a sus sedes; sin embargo, la instrucción de Zuckerberg fue más allá y pidió una reubicación de sus colaboradores, pero en las oficinas que tiene la empresa en Nueva York.

Esta medida cobija a todos los empleados sin importar su cargo, incluso a los jefes como Adam Mosseri, responsable de Instagram y quien tendrá que dejar atrás sus proyectos tras haberse mudado a Londres, para regresar a la capital del mundo.

Meta, en específico Mark Zuckerberg, ha denominado a 2023 como el ‘año de la eficiencia’ en el cual busca aumentar su productividad, mejorar el rendimiento, reducir los gastos operativos y obtener mejores resultados, todo esto luego del despido de 20.000 empleados.

En este sentido, las prioridades de Meta ahora estarán centradas sobre Instagram, plataforma a la que le han apostado luego de dejar relegados sus planes con el metaverso, proyecto en el que gastaron demasiado dinero y sobre el que decidieron sacar el pie del acelerador.

Entretanto, se ha conocido que las oficinas en Londres quedarán ocupadas por los trabajadores estrictamente necesarios, pues con el afán de potencializar Instagram y su segmento de reels, la idea es que los trabajadores estén mucho más cerca de los creadores de contenido, y para nadie es un secreto que Nueva York es una de las ciudades donde más habitan estos personajes.

Instagram planea potencializar su segmento de 'reels' para intentar competirle a TikTok. (Photo Illustration by Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) - Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

Facebook vuelve a realizar despidos masivos en la compañía, esta es la razón

Así lo confirmó un portavoz de la compañía a CNBC, quien dijo que los despidos corresponden a áreas técnicas como experiencia de usuario, ingeniería de software, programación gráfica y otras funciones.

Al tiempo que se producía la noticia, varios de los empleados afectados dieron a conocer la situación a través de LinkedIn.

“Me he despertado esta mañana con la desafortunada noticia de que hoy he sido uno de los muchos despedidos de Meta”, escribió en esa red un director de programas de negocio de Facebook.

Se conoció que en la noche del martes la empresa publicó un memorando interno en un portal de mensajes para empleados de Meta, en el que se dio a conocer que los despidos comenzarían este miércoles, como efectivamente sucedió.

La decisión cobija a equipos técnicos, que trabajan en Facebook, Instagram, Reality Labs y WhatsApp.

Precisamente, en el documento, que fue visto por Vox, señalaba que los recortes podrían rondar los 4.000 puestos de trabajo. “Este será un momento difícil, ya que nos despedimos de amigos y colegas que han contribuido tanto a Meta”, dijo la jefe de personal de MetaLori Goler, en el memorando.

Mark Zuckerberg, CEO de Meta y fundador de Facebook, ha ordenado el traslado de los empleados de Londres a Nueva York. - Foto: AFP

Igualmente, se pidió a los empleados en Estados Unidos, cuyas labores lo permitieran, a trabajar desde casa durante la jornada de este miércoles para dar a la gente “espacio para procesar la noticia.”

La empresa indicó que los despidos forman parte de un plan de reestructuración más amplio que pretende reducir costos y aumentar la eficiencia.