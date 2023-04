Empleados de Facebook, inconformes con el menú que ofrece la compañía; les siguen quitando beneficios

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

- Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

La ola de despidos en las grandes compañías de tecnología del mundo no ha pasado desapercibida para Meta, compañía dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, que desde hace unos meses ha venido anunciando recortes en algunas de sus dependencias.

En medio de toda esta incertidumbre que rodea la estabilidad laboral que se posa sobre la industria de la tecnología, se han conocido los testimonios de varios empleados de la compañía liderada por Mark Zuckerberg que se quejan por los recortes que ha venido haciendo la empresa y que han afectado, entre otras cosas, el menú de la cafetería.

Aunque pareciera un asunto menor, los colaboradores de Meta han venido señalando que la oferta de comida ha disminuido, y que ya no hay aperitivos ni cereales.

Facebook ha venido realizando recortes a algunos servicios que antes beneficiaban a los empleados. (Photo by Carl Court/Getty Images) - Foto: Getty Images

Este dato no es nuevo, si se tiene en cuenta la tónica en la que entró Meta hace unos meses, pues a finales de 2022 medios como The New York Times y Business Insider ya habían informado sobre los recortes que estaba haciendo la compañía en esta área.

En sus informes habían indicado que la compañía de Zuckerberg ya tenía planeado pasar de las 6:00 p. m. a las 6:30 p. m. la hora de la cena y también eliminar los envases para desestimular a los empleados que llevaban su cena a la casa.

Esta medida no es nueva para Meta, ya que el año pasado había decidido quitar de su portafolio de servicios para empleados la lavandería y tintorería; además, disminuyó unos 1.000 dólares en las prestaciones para salud y bienestar por cada uno de los empleados, y suspendió los bonos de transportes en Lyft.

Esta decisión de Meta contrasta con el intento de Zuckerberg por hacer que sus empleados regresen a trabajar a las oficinas; en conversaciones con los empleados, los emisarios de la empresa han indicado que antes de tomar una decisión definitiva, analizarán las cifras de producción de cada uno de los empleados para poder definir si los colaboradores deben regresar a la presencialidad o podrán seguir en casa.

¿Por qué Facebook contrataba personas para no hacer nada?

La competencia por acaparar el talento en la industria tecnológica es cada vez mayor, y es que ninguna de las compañías que lideran el sector quieren que las mentes brillantes de la industria se vayan a la competencia o fichen por algún rival antes de decidirse por ellas.

Google, Apple, Microsoft, OpenAI o Meta, son tan solo algunas de las empresas más importantes de este siglo y se han destacado por contar con importantes personalidades que han apoyado, de gran forma, el desarrollo de esas compañías y del sector en general.

Al respecto, se ha conocido que Facebook, red social perteneciente a Meta, ha venido aplicando esta estrategia durante los últimos años y con mayor fuerza desde que apareció la pandemia por la covid-19.

Los diferentes testimonios contra Facebook se han conocido en otras redes sociales y en diferentes medios de comunicación. (Photo by Chesnot/Getty Images) - Foto: Getty Images .(Photo by Chesnot/Getty Images) - Foto: Getty Images

Lo que ha trascendido en diferentes redes sociales gracias a algunos exempleados de la propia empresa, es que tanto Facebook como Instagram optaron por contratar personas para, literalmente, no hacer nada.

A través de la etiqueta #metalayoffs utilizada en algunas plataformas, se pueden encontrar diferentes testimonios en los que aseguran que la red social creada por Mark Zuckerberg decidió acceder a este plan para robarle el talento a su competencia, lo que quiere decir que, sin tener la necesidad de contar con sus servicios, se percató de seducir a importantes trabajadores para que se decantaran por su compañía.

Según algunos exempleados de la compañía, a diario tenían que idear en qué ocuparse o pelear, en el buen sentido de la palabra, con otros compañeros para poder realizar alguna labor, esto, debido a que no encontraban cómo poner en práctica su potencial y lo que a la final causaba frustración entre quienes habían decidido trabajar con Meta.

Meta, propiedad de Mark Zuckerberg, aplicó esta estrategia y ahora es una de las compañías que ha anunciado despidos masivos. (Foto de Kevin Dietsch / Getty Images) - Foto: Getty Images (Foto de Kevin Dietsch / Getty Images) - Foto: Getty Images

El periódico estadounidense The Wall Street Journal también ha recogido varios testimonios de personas que padecieron esta cuestionable práctica adoptada por Meta y la cual se vio alentada por el crecimiento que experimentó la compañía durante la pandemia, el cual, claro está, no pudo sostener en el largo plazo.

Ahora, que una crisis económica mundial se asoma y amenaza con tocar a los gigantes tecnológicos, esta información es relevante, pues Meta es una de las compañías del sector que ha anunciado despidos masivos y, muchos de esos empleos, seguramente corresponderán a quienes llegaron a Facebook o Instagram bajo la política impulsada por estas redes sociales y que los obligaba a no hacer nada.