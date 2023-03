Así modificará Meta su publicidad para proteger datos de los usuarios en Facebook e Instagram

Este viernes 31 de marzo se conoció que Meta Platforms implementará una serie de cambios en el apartado de publicidad para cumplir con las exigencias del Reglamento General de Protección de Datos en la Unión Europea, a fin de que los usuarios tengan un mayor control sobre la información personal que manejan sus servicios y decidir el tipo de anuncios que reciben.

La compañía lleva meses siendo investigada por deficiencias en la protección de datos después de que la Comisión de Protección de Datos de Irlanda (DPC, por sus siglas en inglés) iniciara una investigación sobre los procesos de recopilación y protección de datos de Meta Platforms Ireland Limited (MPIL), tras el descubrimiento de una filtración de datos personales de 533 usuarios de sus servicios.

La idea es proteger los datos de los usuarios de las plataformas. - Foto: Getty Images

Esta filtración no vendría dada por una fuga o un ataque malicioso, sino mediante la técnica de scraping o raspado, esto es, una recopilación automatizada de datos de un sitio web o una aplicación.

Este organismo irlandés, el principal regulador de Meta en Europa en términos de protección de datos, le impuso a finales de noviembre del año pasado una multa de 265 millones por estos hechos, ya que considera “inaceptable” esta práctica y que va en contra de las reglas de la empresa.

En enero de este año, en cambio, la DPC anunció otra multa valorada en 390 millones de euros por la gestión de los datos de sus dos principales redes sociales, Facebook e Instagram, pues consideró que la empresa no había informado “claramente” a los usuarios.

Ahora Meta Platforms planea reorientar la política y administración de los anuncios para cumplir con la normativa europea que le exige este organismo un nuevo enfoque que introducirá a partir del próximo 5 de abril.

Concretamente, la empresa tecnológica señaló que cambiará la base jurídica que utiliza para procesar determinados datos de origen (first party) considerados hasta ahora de ‘Necesidad contractual’ para que sea una recopilación que se deba a ‘intereses legítimos’, a fin de cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos.

Meta detalló que “este cambio legal no impide la publicidad personalizada ni afecta la forma en la que los anunciantes, las empresas o los usuarios experimentan” con sus productos, tal y como se puede leer en una actualización en su blog.

Meta busca proteger los datos de los usuarios de las plataformas. - Foto: REUTERS

A partir del próximo miércoles, el fabricante ofrecerá a los usuarios de los países miembros una nueva opción que filtra la publicidad que reciben, que vendrá medida por aspectos generales, como la ubicación o el rango de edad.

De ese modo, los usuarios podrán autorizar o no a la plataforma a servirse de información adicional, como las interacciones que lleva a cabo en Facebook e Instagram, para proporcionarles información que podría interesarles.

Quienes opten por no participar en esta recopilación de información deberán enviar un formulario de desistimiento en el que especifiquen por qué prefieren no contar con anuncios personalizados con base en sus interacciones, según adelantó The Wall Street Journal.

Este diario recuerda que Meta “lleva mucho tiempo” permitiendo que los usuarios utilicen la configuración de privacidad para desestimar los anuncios personalizados basados en los datos que recopila sobre su actividad en otras páginas webs y aplicaciones. Sin embargo, hasta ahora no era posible deshabilitar esta configuración para los anuncios basados en su actividad en las plataformas de Meta.

La idea es proteger los datos de los usuarios de sus redes sociales. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Por su parte, Meta señaló que se notificará a “los usuarios relevantes” de este cambio y recordó que esta base jurídica de recopilación y tratamiento de datos es usada por plataformas similares y que actualizará su Política de Privacidad y Condiciones de Servicio de la UE.

No obstante, insistió en que considera que su anterior enfoque “cumplía con el RGPD” y que continúa su apelación a las sentencias emitidas por el DPC por las que se le imponen dichas multas. Con ello, agregó que este cambio garantiza que cumple con la decisión de este órgano regulador.