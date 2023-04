¿Milagro o ilusión? Hombre asegura haber captado a un ángel volando

Las apariciones de espíritus y demás experiencias sobrenaturales tienen tanto creyentes como escépticos. Sin embargo, lo cierto es que este tipo de historias siempre resultan llamativas entre las personas, crean o no en su veracidad.

En algunos casos, este tipo de apariciones son captadas en video, aunque no por ello necesariamente implica que sean reales. Alteraciones, ilusiones visuales o simples coincidencias son algunas explicaciones que los escépticos dan a estos registros. De igual manera, otros los consideran pruebas fehacientes de que el mundo sobrenatural existe.

Algo similar sucedió en Beaumont Leys, un suburbio localizado en el condado de Leicestershire (Inglaterra). Según recoge el diario Daily Mail, un hombre identificado como Robert Mansfield asegura haber captado en video a un supuesto ángel mientras volaba. Incluso trascendió que podría tratarse de su difunto padre.

Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad ubicada en el timbre de la casa. En el clip se ve a la esposa de Robert, Stephanie Scott, cuando regresaba en compañía de su hijo Oskar. Justo cuando están a punto de abrir la puerta, una extraña figura apareció en la escena.

La supuesta aparición ocurrió cuando Stephanie regresaba a casa en compañía de su hijo. - Foto: Fotograma tomado de Facebook Robert Mansfield

Una tenue mancha blanca se mueve de izquierda a derecha. Lo curioso es que, a simple vista, parece tener una silueta humana y grandes alas con las que alza vuelo para desaparecer en cuestión de pocos segundos.

La representación popular de los ángeles los dibuja como seres de apariencia humana con alas. - Foto: VW Pics/Universal Images Group v

En virtud que la imagen que popularmente se les ha atribuido a los ángeles es la de un ser de apariencia humana con alas, las teorías alrededor del video apuntaban a que pudo tratarse de una aparición celestial. Sin embargo, también están quienes piensan que solo fue una ilusión óptica causada por la iluminación.

“Hemos tenido un momento difícil recientemente, así que ver algo así te hace pensar que alguien está ahí fuera cuidándote (…). Siempre decimos que mi papá es el ángel guardián de mis hijos, así que ver algo así es reconfortante. Podría ser él”, manifestó Mansfield, citado por Daily Mail.

“Steph atrapó un ángel volando, puedes ver las alas mucho, y si miras con cuidado, ves que las luces se vuelven brillantes, entonces cuando desaparece, las luces se apagan”, escribió Mansfield en la descripción del video publicado en Facebook.

El video fue publicado el pasado 7 de marzo y, desde entonces, ha acumulado más de 63.000 visualizaciones. A raíz de que los comentarios están restringidos en el post original, tan solo figuran 19 réplicas expuestas por otros usuarios de la red social.

“También puedes ver un orbe atravesando la pantalla inmediatamente después de que desaparece y si lo buscas, un orbe significa que un espíritu está cerca”; “no es posible, no hay duda de eso”; “vi esto una y otra vez y creo que es una especie de reflejo de la gente caminando. Si observas cuando desaparece de la cámara, también lo hace el reflejo”; “definitivamente no es un reflejo, ya que parece que las alas de ángel están aleteando”, dicen algunos de los comentarios.

Esta es la imagen que Robert considera como la aparición de un ángel. - Foto: Fotograma tomado de Facebook Robert Mansfield

Robert Mansfield manifestó no ser creyente de este tipo de situaciones, sin embargo, no cerró sus posibilidades: “le dije que no puede ser porque no soy un gran creyente en cosas como esa, pero cuando lo investigué me sorprendió mucho y me di cuenta de que en realidad podría ser algo (…). La gente ha dicho que es un reflejo del abrigo y he investigado un poco. Ha usado ese abrigo muchas veces y nunca ha aparecido nada en la cámara del timbre de esa manera”.

“Si miras de cerca, las luces se vuelven brillantes y luego, cuando desaparecen, se apagan. Eso no puede ser un reflejo”, destacó Mansfield, por lo que no descarta que la imagen captada realmente corresponda a la de un ángel.